Bihar Election: हमारे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजप्रताप ने जननायक वाली बात से तेजस्वी, राहुल को घेरा

जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव ने आज एक बार फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. तेजस्वी जननायक बताने वाले बयान पर पूछने जाने पर तेजप्रताप ने कहा कि वो जननायक नहीं हैं.उन्होंने कहा कि असली जननायक तो कर्पूरी ठाकुर, राममनोहर लोहिया और महात्मा गांधी जैसी विभूतियां थीं.

राहुल, तेजस्वी पर लालू यादव की छत्रछाया

तेजप्रताप ने कहा कि जो भी जननायक बने हैं चाहे कर्पूरी ठाकुर हों राममनोहर लोहिया हों, भीमराव अंबेडकर हों या फिर महात्मा गांधी वो सब असल में जननायक थे. उन्होंने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी को जननायक तो उनके ऊपर तो लालू यादव की छत्रछाया है. उन्होंने कहा कि बिना उनके ये लोग कुछ करके दिखाएं.

#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav says, "Karpoori ji, Lohia ji, Ambedkar, Mahatma Gandhi are 'jannayaks'. What does the public want? Those who are calling themselves 'jannayaks' should not do it...Lalu ji indeed was one, but he… pic.twitter.com/QqsS6TEnEM — ANI (@ANI) October 28, 2025

जनता बताती है कौन है नायक

महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप ने कहा कि जनता क्या चाहती है, जिन लोगों को जननायक बताया जा रहा है उनको जननायक नहीं बताना चाहिए. उन्होंने अपने पिता लालू यादव को जननायक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर लालू यादव की छत्रछाया है.

मेरे ऊपर किसी की छत्रछाया नहीं

तेजप्रताप ने कहा कि मेरे ऊपर किसी की छत्रछाया नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर गरीब जनता की छत्रछाया है. तेजप्रताप ने कहा कि हमारे ऊपर बिहार के युवा और नौजवान की छत्रछाया है. जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. हम अपने बलबूते करके दिखाएंगे.