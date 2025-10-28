विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar Election: हमारे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजप्रताप ने जननायक वाली बात से तेजस्वी, राहुल को घेरा

जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव ने आज अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर लालू यादव की छत्रछाया है.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Election: हमारे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजप्रताप ने जननायक वाली बात से तेजस्वी, राहुल को घेरा
तेजप्रताप यादव
पटना:

जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप यादव ने आज एक बार फिर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. तेजस्वी जननायक बताने वाले बयान पर पूछने जाने पर तेजप्रताप ने कहा कि वो जननायक नहीं हैं.उन्होंने कहा कि असली जननायक तो कर्पूरी ठाकुर, राममनोहर लोहिया और महात्मा गांधी जैसी विभूतियां थीं. 

राहुल, तेजस्वी पर लालू यादव की छत्रछाया 

तेजप्रताप ने कहा कि जो भी जननायक बने हैं चाहे कर्पूरी ठाकुर हों राममनोहर लोहिया हों, भीमराव अंबेडकर हों या फिर महात्मा गांधी वो सब असल में जननायक थे. उन्होंने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी को जननायक तो उनके ऊपर तो लालू यादव की छत्रछाया है. उन्होंने कहा कि बिना उनके ये लोग कुछ करके दिखाएं.

जनता बताती है कौन है नायक

महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप ने कहा कि जनता क्या चाहती है, जिन लोगों को जननायक बताया जा रहा है उनको जननायक नहीं बताना चाहिए. उन्होंने अपने पिता लालू यादव को जननायक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर लालू यादव की छत्रछाया है. 

मेरे ऊपर किसी की छत्रछाया नहीं 

तेजप्रताप ने कहा कि मेरे ऊपर किसी की छत्रछाया नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर गरीब जनता की छत्रछाया है. तेजप्रताप ने कहा कि हमारे ऊपर बिहार के युवा और नौजवान की छत्रछाया है. जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. हम अपने बलबूते करके दिखाएंगे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Tej Pratab Yadav, Tejshwai Yadav
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com