चुनाव में सिंबल मैंने दिया, नॉमिनेशन कराए, दो महीने में ही आप गद्दार कैसे बन गए? बागियों पर बिफरीं ममता

ममता बनर्जी फेसबुक लाइव कर रही हैं. अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं उन पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति अपना समर्थन और आभार व्यक्त करती हूं, जो पार्टी के साथ हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से मेरे सहयोगी और पार्टी के प्रवक्ता सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूं. मेरा मानना ​​है कि कभी-कभी चुप्पी ही सही बात कहती है.'

2026 में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं?

चुनावों पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'मैंने कल देखा कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है. उन्होंने वोटों की गिनती वाले केंद्रों पर वोट लूटे. लेकिन लोगों के लिए काम करने के बजाय, वे परेशानी और डर का माहौल बना रहे हैं. हमारे कार्यकर्ताओं पर बेबुनियाद मामले दर्ज करके डर का माहौल बनाया जा रहा है. यह देखकर हैरानी होती है कि जिन लोगों ने हमारे टिकट पर चुनाव जीता, वे कह रहे हैं कि पार्टी 2023 से ठीक से काम नहीं कर रही है! हमारे संविधान के अनुसार यह गलत है. अगर ऐसा है, तो आप लोग 2026 में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं?'

ममता बनर्जी का फेसबुक लाइव

आप गद्दार कैसे बन गए?

ममता ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, 'चुनाव चिह्न मैंने ही दिया था. 2026 के चुनावों में आपके नामांकन पर हस्ताक्षर मैंने ही किए थे. चुनाव के दो महीने के भीतर ही आप गद्दार कैसे बन गए? इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए. आप अभी बीजेपी के साथ हैं, जो ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि TMC की विचारधारा बीजेपी-विरोधी है.'

'दबाव के आगे नहीं झुकूंगी'

बागी नेताओं को ममता ने 'गद्दार' भी कहा. उन्होंने कहा, 'वे गद्दार बीजेपी की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं. मैं उनसे कहूंगी कि वे सीधे जाकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याद रखें, मैं अभी भी जिंदा हूं. पार्टी का चुनाव चिह्न कहीं नहीं जाएगा. अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं, तो आपको मुझे मारना होगा. आपने मुझ पर, महुआ पर, अभिषेक पर और दूसरों पर हमले किए हैं. बंगाल में नया कल्चर देखकर दुख होता है; बच्चों को मिड-डे मील में अंडे नहीं मिल रहे हैं और आप पुलिस की मदद से इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं उन लोगों को दोष नहीं दूंगी जो पार्टी से अलग हो रहे हैं. मुझे पता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं बीजेपी के सामने नहीं झुकूंगी और मेरी पार्टी भी किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगी.'

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