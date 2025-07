धारावी के स्नातकों को रोजगारपरक कौशल से लैस करने के लिए सिम्बायोसिस और NMDPL की साझेदारी

सिम्बायोसिस ओपन एजुकेशन सोसाइटी ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट - नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (NMDPL) के साथ मिलकर एक खास पार्टनरशिप की है. इसका मकसद धारावी के युवाओं को जॉब रेडी स्किल्स देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इसके लिए सिम्बायोसिस ने स्किल्स एंड एम्पावरमेंट टीम के साथ गैर लाभकारी साझेदारी की है.

4 महीने का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (SSPU) भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, जो पूरी तरह स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती है. इसने धारावी के ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट्स के लिए 4 महीने का गहन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है. ये कोर्स ऐसे फील्ड्स से संबंधित हैं, जहां नौकरियों की डिमांड सबसे ज्यादा है. इनमें बैंकिंग-फाइनेंस (BFSI), रिटेल, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर, कंसल्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं.

इसके तहत युवाओं को फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एचआर एग्जीक्यूटिव और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर जैसी भूमिकाओं के लिए सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग दी जा रही है. सिम्बायोसिस और NMDPL ने मई 2025 में इसके लिए सहमति पत्र (MoU) साइन किया था.

इंडस्ट्री स्किल्स से आत्मनिर्भरता की राह

इस प्रोग्राम की एक खास बात इसका इंडस्ट्री से एकीकरण है. युवाओं को यहां गेस्ट लेक्चर, लाइव केस स्टडीज, रिज्यूमे वर्कशॉप और मॉक इंटरव्यू के जरिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलती है. सिम्बायोसिस के डायरेक्टर (ऑपरेशंस) राजेश खन्ना ने कहा कि NMDPL के साथ हमारी पार्टनरशिप धारावी के लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हम उन्हें इंडस्ट्री से जुड़े स्किल्स देकर उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोलना चाहते हैं.

महिलाओं की भागीदारी पर जोर

NMDPL के धारावी रिसोर्स सेंटर में फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स के दो बैच इस समय चल रहे हैं, जिनमें 46 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं. खास बात ये है कि इनमें 60% से ज्यादा महिलाएं हैं. ये महिलाओं की भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा देने के सचेत प्रयास को दर्शाता है. धारावी के एक ट्रेनी अयान सिद्दीकी ने कहा कि इस कोर्स से मुझे फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस समझने में बहुत मदद मिली. मेरे लिए अब ये चीजें प्रैक्टिकली क्लियर हो गई हैं. वहीं सायाली घोकशे और दीया वाडेकर जैसे अन्य युवाओं ने इंश्योरेंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स के सेशंस की तारीफ की, जो वित्तीय सेवाओं में करियर बनाने के लिए जरूरी हैं.

सिम्बायोसिस न सिर्फ अत्याधुनिक कोर्स प्रदान कर रहा है बल्कि मॉडर्न ट्रेनिंग लैब्स और अनुभवी ट्रेनर्स के साथ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी दे रहा है. ऐसा ही एक विशेषज्ञ सेशन इस वक्त धारावी में आयोजित किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के व्यापक उद्योग नेटवर्क के जरिए प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान की जा रही है.

NMDPL ने बताया, क्या है मकसद

NMDPL अपने धारावी रिसोर्स सेंटर के जरिए संचालन और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सहायता करके इस प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. NMDPL के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक सतत पहल है. यह सिम्बायोसिस के GCC एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग प्रोग्राम (GESP) का हिस्सा है. इसका उद्देश्य धारावी जैसे इलाकों के लोगों को टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में नौकरियां हासिल करने में मदद करना है.

भविष्य में और विस्तार की योजना

सिम्बायोसिस और NMDPL की योजना है कि इस प्रोग्राम को और विस्तार दिया जाए. भविष्य में ग्लोबल बैंकिंग और बिजनेस एनालिस्ट जैसे नए ट्रैक्स को शामिल किया जा सकता है. प्रोग्राम की सफलता को आंकने के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन निर्धारित प्रमुख परफॉर्मेंस मानक (KPI) तय किए गए हैं. इनमें 85% कोर्स पूरा होना, तीन महीने में 70% प्लेसमेंट, 75% अटेंडेंस और कम से कम 60% महिलाओं की भागीदारी शामिल हैं.

सिम्बायोसिस और NMDPL की ये साझेदारी शैक्षणिक उत्कृष्टता, कॉरपोरेट प्रासंगिकता और कम्युनिटी तक पहुंच के साथ भारत के शहरी क्षेत्रों में समावेशी और नतीजे देने वाले स्किल डेवलपमेंट का अनूठा मॉडल पेश कर रही है.

