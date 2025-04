हम कायर हिंदू नहीं हैं... 'हिंदू शहीद दिवस' कार्यक्रम में सुवेंदु अधिकारी ने ममता पर बोला हमला

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा के बाद बंगाल की राजनीति गर्म है. कोलकाता में 16 अप्रैल 2025 को बीजेपी ने हिंदू शहीद दिवस मनाया. बीजेपी की तरफ से यह कार्यक्रम मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया. गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुई हिंसक प्रदर्शनों में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के पिता हरगोबिंद दास और बेटे चंदन दास को भीड़ ने कथित तौर पर मार डाला था.

मीडिया से बात करते हुए नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हिंदू आबादी भावुक है, यह दुखद है... पूरा राज्य सड़कों पर है और हिंदू शहीद दिवस मना रहा है... ममता को पद छोड़ देना चाहिए. उन्हें जेल जाना चाहिए... हम कायर हिंदू नहीं हैं, हम स्वामी विवेकानंद को मानने वाले हिंदू हैं.

