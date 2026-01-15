विज्ञापन
विशेष लिंक

सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जन नायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जननायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा है. गौरतलब है कि CBFC ने एक कैविएट दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए.

Read Time: 2 mins
Share
सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जन नायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा
जन नायगन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली:

साउथ के सुपरस्टार और राजनेता विजय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने विजय की फिल्म 'जना नायगन' के CBFC सर्टिफिकेटेशन मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को इस मामले पर 20 जनवरी से पहले फैसला करने को कहा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका को नहीं सुनना चाहता है. दरअसल, फिल्म के निर्माता याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की अपील कर रहा था. तब कोर्ट ने कहा कि हम इसे तुरंत नहीं सुनेंगे. कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता को मद्रास हाईकोर्ट जाने को कहा. 

गौरतलब है कि हाल ही में CBFC ने जन नायगन केस में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया था. CBFC ने अपील की थी कि बिना उसकी राय सुने कोई फैसला नहीं सुनाया जाए. उल्लेखनीय है कि अभिनेता विजय द्वारा अभिनीत फिल्म 'जना नायगन' के निर्माताओं द्वारा मद्रास हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ के उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कोर्ट ने एकल पीठ के उस निर्देश पर रोक लगा दी थी जिसमें फिल्म को 'UA' प्रमाणपत्र देने का आदेश दिया गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vijay, Jan Nayagan, Supreme Court
Get App for Better Experience
Install Now