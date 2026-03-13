महाराष्ट्र के बीड में कक्षा 10वीं की साइंस परीक्षा के दौरान नकल करते हुए दिखे स्टूडेंट्स, खुलेआम चली चीटिंग

महाराष्ट्र के बीड जिले से एक वीडियो सामने आया है जिसमें क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स खुलेआम नकल करते हुए नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पटोदा के एक परीक्षा केंद्र का है, जहां राज्य में चल रहे सेकेंडरी स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के तहत स्टूडेंट्स साइंस का पेपर दे रहे थे. इस दौरान खुलेआम नकल चल रही थी. वीडियो के वायरल होने के बाद राज्य की एजुकेशन अथॉरिटीज की आलोचना की जा रही है. सवाल उठ रहे हैं कि एग्जाम के दौरान कैसे नकल की अनुमति दी जा सकती है.

Video Shows Alleged Cheating During Class 10 Science Exam In Maharashtra's Beed pic.twitter.com/dNFN9yvrJd — NDTV Education (@ndtveducation) March 12, 2026

वीडियो में एग्जाम के दौरान कई स्टूडेंट्स प्रिंटेड शीट और फोटोकॉपी किए हुए नोट्स के साथ दिख रहे हैं. इन मटीरियल को देखते हुए आंसर लिख रहे हैं. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एग्जाम हॉल के अंदर नकल खुलेआम चल रही है. स्टूडेंट्स बिना किसी डर के नकल कर रहे हैं.

इस घटना से साफ है कि सेंटर पर मौजूद सुपरवाइजरों ने बच्चों को नकल करने की छूटी दी. रिपोर्ट्स के अनुसार कथित चीटिंग एग्जाम की मॉनिटरिंग के लिए रखे गए टीचर्स की मौजूदगी में हुई. स्टूडेंट्स को मटीरियल इस्तेमाल करने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई. बता दें महाराष्ट्र में इस समय कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, जो की पूरे राज्य में हो रहे हैं. एग्जाम में नकल से जुड़े ऐसे और भी मामले सामने आए हैं.

81 टीचरों को किया था सस्पेंड

इस हफ्ते की शुरुआत में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने बीड जिले में 81 टीचरों को ChatGPT का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को चीटिंग करने में मदद करने के लिए सस्पेंड किया था. इसके अलावा कुछ पेपर तो एग्जाम से पहले ही लीक हो गए थे.