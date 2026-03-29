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बिहार के नवादा में राम नवमी जुलूस में जामा मस्जिद के पास पथराव, उपद्रव‍ियों ने लगाई आग 

सूचना पर भारी पुल‍िस फोर्स पहुंच गई. पथराव में कई लोग घायल हो गए. पुल‍िस सीसीटीवी फुटेज से उपद्रव‍ियों की पहचान कर रही है. 

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बिहार के नवादा में राम नवमी जुलूस में जामा मस्जिद के पास पथराव, उपद्रव‍ियों ने लगाई आग 
बिहार के नेवादा में शनिवार देर रात पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने स्थिति को संभाला.

बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र स्थित पुरानी बाजार में शनिवार रात को रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर द‍िया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया. पथराव में कई लोग घायल हो गए, ज‍िन्हें अस्‍पताल ले जाया गया. प्राथम‍िक उपचार के बाद उन्हें घर भेज द‍िया गया.

जामा मस्जिद के पास पथराव 

प्रखंड मुख्यालय रोह में शनिवार रात को रामनवमी पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इस दौरान शोभायात्रा का रूट निचली बाजार से दुर्गा स्थान की ओर रखा गया. जब बाजार से शोभायात्रा गुजर रही थी, तभी जामा मस्जिद के पास एक गली से किसी शरारती तत्व ने शोभायात्रा पर पथराव कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. वहां पर मौजूद थानाध्यक्ष राहुल अभिषेक ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई. 

शोभायात्रा में कई लोग घायल 

पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से कुछ देर बाद माहौल शांत हो गया. इसके बाद फिर पुलिसकर्मी वहां से रामनवमी शोभायात्रा को आगे बढ़ाने में जुट गए. इसी बीच एक बार फिर पथराव कर दिया गया. इससे शोभायात्रा में शामिल लोग चोटिल हो गए. उन्हें तुरंत रोह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. 

उपद्रवियों ने ठेले में लगाई आग 

उपद्रवियों ने सड़क किनारे लगे एक ठेले में आग लगा दी, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई. हालांकि, पुलिस ने अग्निशमन दल को बुलाया, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर-1 हुलास कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, और पूरे मामले का जायजा लिया. अधिकारियों ने इलाके का निरीक्षण कर स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. 

आसपास के लोगों से पूछताछ 

पुलिस-प्रशासन आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, और घटना में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए CCTV फुटेज एवं अन्य उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों की जांच की जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है. 

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