महाराष्‍ट्र के उप मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) पर एक शो के दौरान स्‍टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) की टिप्‍पणी शिवसेना कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आई. शिवसेना कार्यकर्ता इस कदर नाराज हो गए कि उन्‍होंने 'द यूनिकॉन्टिनेंटल मुंबई' में जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाया. यह शो 'द यूनिकॉन्टिनेंटल मुंबई' में आयोजित किया गया था. यही कारण है कि शिवसैनिकों का गुस्‍सा यहां फूटा.

स्‍टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक वीडियो में उप मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया था. कामरा ने स्टैंड-अप कॉमेडी के दौरान एक गाना गाया था. इसे लेकर विवाद हो गया. साथ ही इसके बाद भी कामरा ने शो के दौरान कुछ ऐसी टिप्‍पणी की थी, जिसके बाद शिवसैनिकों का गुस्‍सा फूट पड़ा.

इस वीडियो को कुणाल कामरा ने कुछ ही घंटे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, जिसने शिवसैनिकों को नाराज कर दिया. उन्‍होंने कुणाल कामरा पर शिंदे के अपमान का आरोप लगाया है.

इसके बाद कई शिवसैनिक द यूनिकॉन्टिनेंटल मुंबई पहुंचे और उसके कार्यालय में तोड़फोड़ की. इसके बाद सभी शिवसैनिक शिकायत दर्ज कराने के लिए मुंबई के खार पुलिस स्‍टेशन पहुंचे.

इस घटना एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्‍स द यूनिकॉन्टिनेंटल मुंबई के मुख्‍य द्वार पर लगे शीशे पर चोट करता नजर आ रहा है. वहीं एक दूसरे वीडियो में शिवसैनिक मौके पर मौजूद एक शख्‍स को धमकाते नजर आ रहे हैं और वो शख्‍स वीडियो के पूर्व में रिकॉर्ड किए जाने की बात कह रहा है.

आदित्‍य ठाकरे ने एक एक्‍स पोस्‍ट में एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुणाल कामरा ने सिर्फ एक गाना गया था, जो 100 फीसदी सच है. केवल एक असुरक्षित कायर ही किसी गाने पर ऐसे प्रतिक्रिया दे सकता है. साथ ही राज्‍य की कानून व्‍यवस्‍था पर सवाल उठाते हुए इसे सीएम और गृह मंत्री को कमजोर करने का एक और प्रयास बताया.

Mindhe's coward gang breaks the comedy show stage where comedian @kunalkamra88 put out a song on eknath mindhe which was 100% true.



Only an insecure coward would react to a song by someone.



Btw law and order in the state?



Another attempt to undermine the CM and Home Minister…