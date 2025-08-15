श्रीनगर: लाल चौक का ये नजारा देख दुश्मन का कलेजा फट उठेगा, देखें कैसे शान से लहरा रहा तिरंगा

15 अगस्त 2025 को पूरा देश 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न (Independence Day Celebration) मना रहा है. एक तरफ पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से पाकिस्तान को जमकर ललकारा. तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर का लाल चौक भी देशभक्ति में डूबा दिखाई दिया. यहां पर बहुत ही शान से तिरंगा फहराया ( Lal Chowk Flag Hosting) गया. पीएम मोदी जब दुश्मन को कड़ी चेतावनी दे रहे थे उसी समय गुजरात और राजस्थान के दो देशभक्त लाल चौक के घंटाघर पर बड़ी ही शान से तिरंगा फहरा रहे थे. इनमें से एक ने अपने शरीर को तिरंगे के रंग से रंगा हुआ था.

लाल चौक के घंटाघर पर लहराया तिरंगा

लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के बलबीर सिंह ने कहा कि वह 2015 से लाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकालते आ रहे हैं. उन्होंने आज 10वीं बार लाल चौक पर तिरंगा फहराया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया है, लेकिन वह यह काम सालों से करते आ रहे हैं. अब तक वह 20 लाख से ज़्यादा तिरंगे बांट चुके हैं और उनका यह अभियान अभी भी जारी है.

#WATCH | J&K: Two men from Gujarat and Rajasthan were seen at Ghanta Ghar, Lal Chowk, Srinagar, hosting the national flag; one had his body painted in the Tricolour, celebrating the 79th Independence Day. pic.twitter.com/jpotRTZMdC — ANI (@ANI) August 15, 2025

पाकिस्तानी आतंकी एकता-सद्भाव नहीं चाहते

वहीं गुजरात के अरुण ने कहा कि वह वह हर साल शांति और भाईचारे का संदेश देने लाल चौक पर आते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां शांति और भाईचारा कायम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी यहां सद्भाव और एकता नहीं चाहते.

PTI फोटो.

लाल चौक पर अब आतंक नहीं देशभक्ति की गूंज

ये वही लाल चौक है, जहां पर आतंक का इतना खौफ था कि लोग तिरंगा फहराने से थर-थर कांपते थे. लेकिन अब देश बदल चुका है. अब लाल चौक बदल चुका है. वजह है जम्मू-कश्मीर का आतंक के साये से मुक्त होना. इसका क्रेडिट मोदी सरकार और देश की सेना को जाता है. सरकार की आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति और सेना के शौर्य का ही नतीजा है कि श्रीनगर का लाल चौक अब आतंक के साये से कोसों दूर है. यहां पर अब तिरंगा लहरा रहा है और देशभक्ति के नारे गूंज रहे हैं. लाल चौक का ऐसा नजारा देखकर दुश्मन का कलेजा निश्चित तौर पर मुंह को आ गया होगा.