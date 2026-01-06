सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, थोड़ी देर में आएगा हेल्थ अपडेट

विज्ञापन
बीते कुछ दिनों से सोनिया गांधी की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए बीती रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

  • कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी तबीयत खराब थी
  • सोनिया गांधी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अस्पताल की ओर से जल्द ही आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी
  • अस्पताल में भर्ती होने से पहले सोनिया गांधी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब बनी हुई थी
नई दिल्ली:

सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुईं हैं. बीते कुछ दिनों से सोनिया गांधी की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए बीती रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में अस्पताल की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी जाएगी.

