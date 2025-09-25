विज्ञापन
Sonam Wangchuk पर विदेश से अवैध फंडिंग की चल रही CBI जांच, हाल में की थी पाकिस्तान की यात्रा: सूत्र

सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए इसके लिए युवाओं में पनप रही हताशा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि हिंसक विरोध का संभवतः यही तात्कालिक कारण था. 

  • सीबीआई पिछले दो महीने से सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के विदेशी फंडिंग मामले की जांच कर रही है.
  • सोनम वांगचुक ने इस साल फरवरी में पाकिस्तान यात्रा की थी, जिसे लेकर भी सवाल उठे हैं.
  • लद्दाख प्रशासन ने अगस्त में सोनम की संस्था HIAL की जमीन आवंटन रद्द कर दी थी.
सीबीआई  Sonam Wangchuk और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है. ये जांच पिछले 2 महीने से चल रही है. अवैध तरीके से विदेश फंडिंग लेने का आरोप है. सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान यात्रा भी की थी. उसे लेकर भी सवाल उठे थे. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं हुआ है.

एनजीओ का जमीन आवंटन रद्द

वांगचुक को सरकार ने लद्दाख हिंसा के जिम्मेदार ठहराया है. सीबीआई ने सोनम वांगचुक की NGO हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (HIAL) के खिलाफ कथित FCRA उल्लंघन की जांच शुरू की थी. अगस्त में लद्दाख प्रशासन ने HIAL की जमीन आवंटन रद्द किया था. प्रशासन ने दावा किया था जमीन का उपयोग आवंटन उद्देश्य के लिए नहीं हुआ और कोई लीज़ एग्रीमेंट भी नहीं हुआ.

लद्दाख हिंसा के कारण सोनम वांगचुक फिर चर्चा में हैं. गृह मंत्रालय ने लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. अब सोनम के विदेश से अवैध फंडिंग की जांच और पाकिस्तान यात्रा पर उठ रहे सवाल बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें काफी दिनों से संदिग्ध मान रही थीं.

क्यों हुई लद्दाख में हिंसा

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को बंद के आह्वान पर लेह शहर में बाजार दुकानें बंद रहीं. बड़ी संख्या में लोग एनडीएस स्मारक मैदान में इकट्ठा हो गए. बाद में छठी अनुसूची और राज्य के समर्थन में नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर मार्च निकाला. स्थिति तब बिगड़ गई, जब कुछ लोगों ने भाजपा और हिल काउंसिल के मुख्यालय पर पथराव कर दिया. कार्यालय परिसर और एक इमारत में मौजूद फर्नीचर और कागजात में आग लगा दी. एक ग्रुप ने कई वाहनों को भी फूंक दिया. हालात काबू करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े. गोलीबारी भी करनी पड़ी. कई घंटों की भीषण झड़प के बाद स्थिति काबू में आई. सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए इसके लिए युवाओं में पनप रही हताशा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि हिंसक विरोध का संभवतः यही तात्कालिक कारण था. 

