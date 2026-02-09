सोनम वांगचुक के वकील बोले- सेहत बिगड़ रही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हेल्‍थ कंडीशन पर रिहा करने के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला हैबियस कॉर्पस याचिका से जुड़ा है, इसलिए इसे लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता. केंद्र सरकार कहा है कि सोनम वांगचुक को जयपुर एम्‍स में अच्‍छा इलाज मिल रहा है. सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा.

अब तक क्या प्रोग्रेस हुई?

केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने एक हफ्ते सुनवाई टालने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई तय की. सुप्रीम कोर्ट ने ASG से पूछा कि इस मामले में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है? दरअसल, पिछली तारीख पर कोर्ट ने सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए हिरासत पर दोबारा विचार करने का सुझाव दिया था.

सोनम वांगचुक को बेहतर इलाज दिया जा रहा

केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सोनम वांगचुक को बेहतर इलाज दिया जा रहा है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वांगचुक को लद्दाख की तुलना में AIIMS जयपुर में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है. सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज के किसी अन्य मामले में व्यस्त होने का हवाला देते हुए केंद्र ने एक सप्ताह का स्थगन मांगा है.

वकील बोले- वांगचुक की तबीयत ठीक नहीं

सॉलिसिटर जनरल के जवाब पर पीठ में शामिल जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि स्वास्थ्य आधार पर रिहाई के सवाल पर क्या कोई प्रगति हुई है? जस्टिस वराले ने भी टिप्पणी की कि डॉक्टरों ने स्वास्थ्य समस्या बताई है. हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक की तबीयत ठीक है, जबकि उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनकी सेहत अब भी खराब बनी हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार के लिए निर्धारित की है. गौरतलब है कि अदालत हाल ही में केंद्र सरकार से वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनकी हिरासत की समीक्षा करने को कह चुकी है.

