बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर बिहार दौरे पर हैं. अमित शाह शनिवार को सरायरंजन (समस्तीपुर) और फारबिसगंज (अररिया) का दौरा करेंगे, जहां वह उत्तर बिहार के इन दो जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे. शाह का यह एक सप्ताह में दूसरा बिहार दौरा है. जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार में लेह से गिरफ्तार करने के बाद रात करीब 9 बजे जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एमएसओ) और सुन्नी समूह रजा अकादमी ने 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टरों से संबंधित कई प्राथमिकी और गिरफ्तारियों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है. उन्होंने दावा किया है कि ये पोस्टर 'भक्ति की अभिव्यक्ति' थे. दिल्ली की एक अदालत ने स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

