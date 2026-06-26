सिया की मां का अब अलग ही दावा- बेटी किले पर जाने को नहीं थी तैयार, केतन की मां ने मनाया था

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब आरोपी मंगेतर सिया की मां पूजा गोयल ने अब अलग ही दावा किया है. पूजा गोयल का कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई, उससे पहली वाली रात को सिया और केतन के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई थी. इस वीडियो कॉल में केतन की मां भी आई थीं. इस दौरान सिया ने कहा था कि मैं ट्रैक पर नहीं जाना चाहती. लेकिन केतन की मां ने कहा कि आप लोग जाएं. दोनों के बीच यह बात हुई थी. इस दौरान सिया ने कहा कि मैं किले पर नहीं जाना चाहती, लेकिन केतन उसे मना रहा है कि वह चले. सिया की मां का यह अलग ही दावा है क्योंकि अब तक यह जानकारी मिलती रही है कि केतन की हत्या के इरादे से उसे सिया और चेतन किले पर लेकर गए थे. फिर वहां ऊंचाई से उसे धक्का दे दिया गया.

सिया की मां बोली- केतन की मौत का हमें भी उतना ही दुख

इससे पहले पूजा गोयल ने कहा था कि यदि उनकी बेटी को दोषी पाया जाता है तो सख्त सजा दी जाए. उनका कहना था कि यदि मेरी बेटी को दोषी पाया जाता है तो फिर उसे भी वहीं से नीचे फेंक दिया जाए, जहां से केतन को फेंका गया था. पूजा गोयल का कहना था, 'केतन जी के साथ ऐसा होने का जितना दुख उनके परिवार को है, उतना ही हमें है.

'मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी बेटी उनसे प्यार नहीं करती'

उन्होंने आगे कहा कि यदि इस घटना में मेरी बेटी दोषी मिलती है तो कड़ी सजा मिले. सिया और केतन की शादी के लिए बहुत उम्मीदें और लगाव था. केतन के परिवार ने भी कई आयोजन किए थे. सिया के बर्थडे के लिए भी कई आयोजन उनकी ओर से हुए थे. मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी बेटी उनसे प्यार नहीं करती थी. यदि ऐसा कुछ होता कि सिया सही से बात नहीं करती तो फिर दूसरे परिवार की ओर से रिएक्शन आता.'

'4 महीनों में केतन के परिवार ने कभी नहीं की सिया की शिकायत'

पूजा गोयल का कहना है कि यदि केतन के परिवार को कोई आपत्ति थी तो उन्हें पूछ लेना चाहिए था. हमें शिकायत करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि बीते 4 महीनों में हमने कभी भी नहीं सुना था कि सिया की कोई गलती है. अब इस घटना के बाद ही केतन के परिवार वालों ने शिकायतें की हैं.

यही नहीं पूजा का कहना था कि हमने तो इस शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी थीं. उन्होंने कहा कि शादी के लिए उदयपुर का अनंता रिसॉर्ट बुक था, जिसमें 3 करोड़ रुपये खर्च होने थे. हम इस शादी पर कुल 5 करोड़ रुपये खर्च करने वाले थे.



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