प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्काईरूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे और विक्रम-I रॉकेट का अनावरण करेंगे. पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे दी है. उधर, SIR के काम में जुटे बीएलओ काम के बोझ तले दबे नजर आ रहे हैं, जो बड़ा मुद्दा बन रहा है. बिहार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों में आते ही वहां, भी यूपी मॉडल देखने को मिल रहा है. सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है. इधर, पटना में बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है. पटना जिला प्रशासन ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर शुरू किया है. इस कार्रवाई के तहत कई अवैध निर्माण, अस्थायी और स्थायी, ध्वस्त कर दिए गए. सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तरह का अतिक्रमण करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सड़कें तथा सार्वजनिक स्थान अवैध कब्जे से मुक्त रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, बिहार में हार की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस आज एक बैठक करने जा रही है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे. यूपी के संभल की जामा मस्जिद विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. इधर, टमाटर इन दिनों फिर लाल हो गया है. टमाटर के दाम 100 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं. दिल्‍ली एनसीआर में वायु गुणवत्‍ता स्‍तर (AQI) लेवल में कुछ कमी आई है, जिससे वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ है.

