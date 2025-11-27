प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्काईरूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे और विक्रम-I रॉकेट का अनावरण करेंगे. पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे दी है. उधर, SIR के काम में जुटे बीएलओ काम के बोझ तले दबे नजर आ रहे हैं, जो बड़ा मुद्दा बन रहा है. बिहार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों में आते ही वहां, भी यूपी मॉडल देखने को मिल रहा है. सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है. इधर, पटना में बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है. पटना जिला प्रशासन ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर शुरू किया है. इस कार्रवाई के तहत कई अवैध निर्माण, अस्थायी और स्थायी, ध्वस्त कर दिए गए. सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तरह का अतिक्रमण करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सड़कें तथा सार्वजनिक स्थान अवैध कब्जे से मुक्त रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, बिहार में हार की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस आज एक बैठक करने जा रही है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे. यूपी के संभल की जामा मस्जिद विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. इधर, टमाटर इन दिनों फिर लाल हो गया है. टमाटर के दाम 100 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं. दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता स्तर (AQI) लेवल में कुछ कमी आई है, जिससे वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ है.
Breaking News LIVE Updates...
हांगकांग की बहुमंजिला इमारत में आग, 44 लोगों की मौत
हांगकांग की एक बहुमंजिला इमारत में गुरुवार भीषण आग लग गई. इस आग की चपेट में आकर 44 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. आग अभी भी धधक रही है. आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.
CM पद की खींचतान के बीच शिवकुमार ने पार्टी में गुटबाजी से किया इनकार
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही उठापटक के बीच उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और उसका ध्यान 2028 के विधानसभा तथा 2029 के लोकसभा चुनावों पर केंद्रित है. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद दल के भीतर सत्ता को लेकर खींचतान की अटकलें तेज हो गई हैं. इस बीच वोक्कालिगा संत निर्मलानंदनाथ स्वामीजी ने बुधवार को कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार और समुदाय की भावना है कि कांग्रेस नेता एवं उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए. शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं, जिसकी पुराने मैसूर क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है.
यूनेस्को मुख्यालय में आंबेडकर की प्रतिमा
पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में बाबासाहेब भीम राव आंबेडकर की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के संविधान निर्माता के प्रति 'उपयुक्त श्रद्धांजलि' बताया. पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'यह अत्यंत गर्व की बात है कि आज, संविधान दिवस पर, पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया.' प्रधानमंत्री ने कहा कि यह डॉ. आंबेडकर और हमारे संविधान निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति एक सार्थक श्रद्धांजलि है. पीएम मोदी ने कहा, 'उनके विचार और आदर्श असंख्य लोगों को शक्ति और आशा प्रदान करते हैं.' इस समारोह में यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी और 50 से अधिक देशों के राजदूत और राजनयिक मौजूद थे.