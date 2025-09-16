विज्ञापन
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से मुंबई पुलिस ने की पूछताछ, 60 करोड़ के धोखाधड़ी का है मामला

EOW की जांच में यह भी पता चला कि कुंद्रा के बैंक खातों से करीब ₹25 करोड़ ऐसे खर्च हुए हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अक्सर विवादों में घिरे हुए नजर आते हैं. पहली पत्नी से लेकर शिल्पा शेट्टी के साथ शादी, पोर्नोग्राफी मामले तक राज का नाम विवादों से जुड़ा हुआ आया. इस बीच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) ने सोमवार को कारोबारी राज कुंद्रा से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की.

राज कुंद्रा से धोखाधड़ी मामले में हुई पूछताछ

राज कुंद्रा बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं. यह पूछताछ लगभग ₹60 करोड़ की फाइनेंशियल जांच के सिलसिले में हुई. सूत्रों के मुताबिक, कुंद्रा को अगले हफ्ते दोबारा भी बुलाया जा सकता है.

शिल्पा शेट्टी से हो सकती है पूछताछ

सूत्रों का कहना है कि इस मामले में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो सकती है, हालांकि अभी तक उन्हें समन जारी नहीं किया गया है.

कुंद्रा ने अलग-अलग कंपनियों में लगाए पैसे

जांच में सामने आया है कि कुंद्रा ने लगभग 60 करोड़ रुपये पांच अलग-अलग कंपनियों में लगाए थे – सत्युग गोल्ड, विहान इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट डील और स्टेटमेंट मीडिया. शक है कि इन पैसों का इस्तेमाल कुछ अन्य कंपनियों और फिजूल खर्चों में कर दिया गया.

EOW की जांच में यह भी पता चला कि कुंद्रा के बैंक खातों से करीब ₹25 करोड़ ऐसे खर्च हुए हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इनमें ₹3.15 करोड़ एक गोदाम पर, लगभग ₹20 करोड़ ब्रॉडकास्टिंग पर और मतुंगा स्थित एक दफ्तर के किराए पर भारी रकम खर्च की गई.

