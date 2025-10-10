विज्ञापन
विशेष लिंक

60 करोड़ की ठगी केस में शिल्पा शेट्टी की सफाई, '4 करोड़ रुपये सेलिब्रिटी फीस के तौर पर लिए'

EOW के सूत्रों के अनुसार, "अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो और उसी कंपनी से किसी अन्य प्रोफेशनल काम के लिए पैसे ले, तो यह कानूनी तौर पर ‘सही या गलत’ कहना मुश्किल है.

Read Time: 3 mins
Share
60 करोड़ की ठगी केस में शिल्पा शेट्टी की सफाई, '4 करोड़ रुपये सेलिब्रिटी फीस के तौर पर लिए'
  • आर्थिक अपराध शाखा शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा से जुड़ी 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच कर रही है
  • जांच में पाया गया कि अक्षय कुमार कंपनी के शुरुआती इक्विटी होल्डर थे, लेकिन उनका सीधा संबंध या भागीदारी नहीं थी
  • जांच में वित्तीय लेनदेन, डायरेक्टरों की भूमिकाएं और निवेश संबंधित गतिविधियों की गहराई से पड़ताल की जा रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े करीब 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते ईओडब्ल्यू ने शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया. सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने कंपनी 'बेस्ट डील टीवी' से करीब 4 करोड़ रुपये लिए थे, लेकिन यह रकम उन्होंने बतौर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फीस के रूप में ली थी, न कि किसी डायरेक्टोरियल रोल के तहत.

शिल्पा ने अपने बयान में कहा, "मैं भले ही कंपनी की डायरेक्टर रही हूं, लेकिन यह पैसे इसलिए लिए क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर बतौर सेलिब्रिटी प्रचार किया था." शिल्पा ने यह भी बताया कि जनवरी 2016 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था.

‘सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन'

EOW के सूत्रों के अनुसार, "अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो और उसी कंपनी से किसी अन्य प्रोफेशनल काम के लिए पैसे ले, तो यह कानूनी तौर पर ‘सही या गलत' कहना मुश्किल है. यह सब ‘सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन' है."  कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि अभिनेता अक्षय कुमार भी शुरुआती दौर में इस कंपनी के इक्विटी होल्डर रहे थे. हालांकि, इस मामले में उनका कोई सीधा संबंध नहीं है.

ईओडब्ल्यू की जांच जारी

सूत्रों के अनुसार, अक्षय कुमार ने कभी भी कंपनी की किसी बोर्ड मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और न ही उन्हें कंपनी के रोजाना के कामकाज या वित्तीय गतिविधियों की जानकारी थी. ईओडब्ल्यू की जांच फिलहाल जारी है और अधिकारियों का कहना है कि सभी वित्तीय लेनदेन, डायरेक्टरों की भूमिका और निवेश से जुड़ी गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है.

60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है क्या?

मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा (EOW) ने इसी साल अगस्त में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. उनके खिलाफ सितंबर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.दोनों के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया था.यूवाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत की थी. आरोप है कि राज और शिल्पा ने साल 2015 से 2023 के बीच उनको इस बिजनेस में इनवेस्‍ट करने के लिए प्रेरित किया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
60 Crore Fraud Case, Raj Kundra, Raj Kundra 60 Crore Fraud, Shilpa Shetty, Mumbai Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com