काम के बोझ में हुई जिस लड़की की मौत, उसके मां-बाप से मिले शशि थरूर; उठाएंगे ये कदम

पुणे में केरल की 26 साल की सीए एना सेबेस्टियन की मौत देशभर में ऐसा सवाल उठा, जिस पर इन दिनों लोग बात करते हुए देखे जा सकते हैं. दरअसल यूके की प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst & Young India) यानी EY में काम करने वाली एक लड़की की मौत से कंपनियों के टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर सवाल उठने लगे हैं. एना सेबेस्टियन के परिवार का आरोप है कंपनी के काम के बोझ की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई. जवान बेटी को खोने का सदमा झेल रही इसी परिवार से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में मुलाकात की. बच्ची की मौत का सदमा झेल रही उसकी मां ने कंपनी के नाम एक लेटर लिखा है, जिसे पढ़ हर किसी की आंखे नम हो गई.

Paid an emotional visit to the parents of EY India's Anna Sebastian Perayil, who died of a heart attack at age 26 from overwork and intolerable stress &pressure from her managers. Discussed with her anguished parents the need for an inquiry and accountability, new laws and… pic.twitter.com/2Lebg5NSbc