'नीतीश कुमार का फैन हूं, 2014 में मुझे वो राज्यसभा भेजना चाहते थे ' : कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद

कांग्रेस छोड़ चुके शकील अहमद ने एनडीटीवी से बातचीत में खुलासा किया कि नीतीश कुमार 2014 में उन्हें राज्यसभा भेजना चाहते थे और वे खुद नीतीश के “फैन” हैं. इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे जीवनभर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहेंगे और किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे.

  • शकील अहमद ने कहा कि वे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहेंगे और किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे
  • उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार के बड़े प्रशंसक हैं और नीतीश कुमार को यह बात पहले भी बता चुके हैं
  • शकील अहमद ने बताया कि 2014 में नीतीश कुमार उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजना चाहते थे
नई दिल्ली:

कांग्रेस छोड़ चुके शकील अहमद क्या जेडीयू का दामन थामेंगे? क्या वो आने वाले दिनों में नई सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं . अगर शकील अहमद के दावे को माना जाए तो ऐसा नहीं है. उनका कहना है कि वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहेंगे और किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे. शकील अहमद के दावे के बावजूद ये सवाल उठ रहे हैं उनके बयान से जो उन्होंने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है . अहमद ने कहा कि वो नीतीश कुमार के बहुत बड़े फैन हैं और ये बात वो नीतीश कुमार को भी बता चुके हैं . अहमद के मुताबिक़ नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए भी बिहार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया .

'मुझे राज्यसभा भेजना चाहते थे नीतीश '

शकील अहमद ने खुलासा किया कि 2014 में नीतीश कुमार उन्हें बिहार से राज्यसभा में भेजना चाहते थे . अहमद ने बताया कि नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर कहा था कि अगर कांग्रेस उनका नाम भेजती है तो वो उन्हें राज्यसभा भेजने को तैयार हैं . अहमद ने कहा कि उस समय वो कांग्रेस में महासचिव थे लिहाज़ा उन्होंने नीतीश कुमार के ऑफर पर सोनिया गांधी से बात की जिसपर सोनिया गांधी ने फ़ैसला लेने के लिए 3-4 दिनों का समय मांगा . अहमद ने बताया कि बाद में सोनिया गांधी ने इसकी मंजूरी नहीं दी और ये प्रस्ताव वहीं ख़त्म हो गया .

'जीवनभर कांग्रेस का शुभचिंतक रहूंगा '

शकील अहमद ने दावा किया कि वो आजीवन कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े रहेंगे और कांग्रेस को अगर देशभर में एक भी वोट मिलेगा वो उनका ही होगा . अहमद ने जब से कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया है तबसे ये कयास लग रहे हैं कि वो कोई और पार्टी में शामिल होने वाले हैं लेकिन उन्होंने इसका पुरजोर खंडन किया है.

