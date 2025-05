भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अफरीदी का दुबई में स्वागत करने वाले कौन, क्या है पूरा मामला?

पाकिस्‍तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ लगातार आग उगलते रहे हैं. पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफरीदी ने भारत के विरोध में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और भारतीय सेना को भी अपशब्‍द कहे थे. हालांकि उसी शाहिद अफरीदी का दुबई में आयोजित एक सांस्‍कृतिक कार्यक्रम के दौरान केरल समुदाय के लोगों ने जोरदार स्‍वागत किया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया है. लोग कार्यक्रम के आयोजक कोचीन यूनिवर्सिटी बीटेक एलुमनी एसोसिएशन के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं. हालांकि अब ऐसोसिएशन ने अपनी सफाई दी है और माफी मांगी है. कार्यक्रम में अफरीदी के साथ पूर्व क्रिकेटर उमर गुल भी थे.

दुबई में 25 मई को ओरमचुवदुकल सीजन-2 नाम से एक अंतरमहाविद्यालयीय डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. इसका आयोजन कोचीन यूनिवर्सिटी बीटेक एलुमनाई ऐसोसिएशन ने किया था. आयोजकों ने कार्यक्रम स्‍थल के लिए पाकिस्‍तान एसोसिएशन दुबई (Pakistan Association Dubai) के सभागार को चुना था.

इस कार्यक्रम में शाहिद अफरीदी और उमर गुल पहुंचे थे. इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों अंदर आते हैं और लोग उनका जबरदस्‍त स्‍वागत करते नजर आते हैं.

What a shame!! - Desperate Keralites welcome this Anti-India Paki with 'Boom Boom' at an event in Dubai, especially after Pahalgam terror attack and his venomous stand against India pic.twitter.com/F8Fuigxu4s