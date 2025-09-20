विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में DPS द्वारका समेत कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सभी स्कूलों को खाली करा लिया है. पुलिस स्कूल परिसर की जांच कर रही है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में DPS द्वारका समेत कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली में फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी
  • दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सभी स्कूलों को खाली करा लिया है
  • धमकी मिलने वाले स्कूलों में डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं
  • पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ स्कूल परिसर की जांच कर रही है और धमकी देने वाले की पहचान की कोशिश कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं. पुलिस, डॉग स्कार्ड के साथ मौके पर पहुंच गई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सभी स्कूलों को खाली करा लिया है. पुलिस स्कूल परिसर की जांच कर रही है. साथ ही ये बता करने की भी कोशिश की जा रही है आखिर ये धमकी किसने और कहा से दी है. 

दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले महीने ही दिल्ली के दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. उस दौरान जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी वो थे सर्वोदय विद्यालय मालवीय नगर और आंध्रा स्कूल, प्रसाद नगर. इन स्कूलों से बम से उड़ाने की धमकी देने के लिए आरोपी ने फोन किया था. 

दिल्ली हाईकोर्ट को भी मिली थी उड़ाने की धमकी 

इस महीने की 12 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें दोपहर बाद जज चैंबर में धमाका करने की बात कही गई थी. धमकी का जो मेल मिला उसमें दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर में तीन बम प्लांट किए गए हैं. सूचना मिलते ही यहां भी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और सतर्क हो गई. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट परिसर को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया, हालांकि अब तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है.

धमकीवाले मेल में क्या धमकी दी

दिल्ली पुलिस को लिखे गए ईमेल में कहा गया था "उदाहरण के तौर पर शुक्रवार को आपके दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका पिछले झांसों का संदेह दूर कर देगा, दोपहर के तुरंत बाद जज चैंबर में धमाका होगा. ईमेल में दावा किया गया था कि तीन बम प्लांट किए गए हैं. दरअसल उनकी यह धमकी जुमे की नमाज के संदर्भ में दी गई है. ईमेल में स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कोर्ट का जिक्र है. इस ईमेल में राजनीतिक साजिश का भी जिक्र है, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई, कुछ व्यक्तियों और राजनीतिक परिवारों को निशाना बनाने की योजना बताई गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bomb Threat To School, Delhi Police, Bomb Threat In Delhi School
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com