सीट नंबर 222... : राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने के पीछे क्या है राज? जानिए आज सदन में क्या हुआ

राज्यसभा (Rajya Sabha) में कांग्रेस (Congress) के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) की सीट के नीचे नोटों की गड्डी रखी मिली. इसको लेकर आज संसद में हंगामा हुआ. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि, "मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन की नियमित जांच के दौरान, सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है."

जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सेबोटाज टीम (तोड़फोड़ निरोधक दस्ता) को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली. इसे लेकर कुछ देर तक सदन में हंगामा हुआ. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में इसे लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई.

जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि सीट संख्या 222 के पास मिली नोटों की गड्डी पर आज सुबह तक जब किसी ने दावा नहीं किया तो उन्होंने सदन की परिपाटी का पालन करते हुए इसकी जांच सुनिश्चित की. उन्होंने कहा, ‘‘कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने संभवत: सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की. यह सीट फिलहाल तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है.'' उन्होंने कहा कि इसकी जांच चल रही है.

सभापति ने कहा कि एक गड्डी 500 रुपये के नोटों की है और ऐसा लगता है कि इसमें 100 नोट हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली हैं या नकली. उन्होंने कहा कि, ‘‘यह मेरा कर्तव्य था और मैं सदन को सूचित करने के लिए बाध्य हूं. यह एक नियमित एंटी सेबोटाज जांच है, जो करवाई जाती है.''

जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोई इन नोटों पर दावा करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है. उन्होंने कहा, ‘‘क्या यह अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें लोग (नोटों की गड्डी को) भूल सकते हैं.''

अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी सीट के नीचे नोटों की गिड्डी मिलने की बात पर हैरानी जताई. सिंघवी ने कहा कि इस तरह के मामलों पर राजनीति होना हास्यास्पद है. उन्होंने कहा कि वे सदन में जाते हैं तो उनके पास 500 रुपये का एक नोट होता है और अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई विषय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

इसके बाद इस मुद्दे पर सदन में कुछ देर हंगामा भी हुआ. इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से की गई. नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मामले की यदि जांच हो रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सदस्य के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था. खरगे ने कहा कि सभापति को जांच पूरी किए बिना सदस्य का नाम नहीं बताना चाहिए था. दूसरी तरफ सदन के नेता जेपी नड्डा ने दावा किया कि विपक्ष पर कुछ मुद्दों पर गंभीरता दिखाता है, वहीं अन्य मुद्दों पर पर्दा डालने का प्रयास करता है.

सभापति धनखड़ ने कहा कि जब यह मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने पता करवाया कि उक्त सदस्य गुरुवार को सदन में आए थे कि नहीं. उन्होंने पाया कि उक्त सदस्य ने हस्ताक्षर पुस्तिका (डिजिटल) पर हस्ताक्षर किए थे. धनखड़ ने कहा कि इस मामले में उनकी तरफ से ‘न्यूनतम' कदम उठाया गया है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बारे में पूछे जाने पर प्रेस से कहा, ‘‘मैं तो अचंभित हूं, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं. मैं गुरुवार को दोपहर 12 बजकर 57 मिनट पर सदन में गया था और एक बजे कार्यवाही स्थगित हो गई. फिर मैंने कैंटीन में अयोध्या रामी रेड्डी (राज्यसभा सदस्य) के साथ दोपहर का भोजन किया और फिर डेढ़ बजे संसद भवन से रवाना हो गया.''

