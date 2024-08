सावन सोमवार LIVE : महाकाल की भस्म आरती, दिल्ली से झारखंड के देवघर तक उमड़े श्रद्धालु

सावन का आज चौथा सोमवार है और इस खास मौके पर देशभर में सभी शिवभक्त श्रद्धा के साथ मंदिरों में शिवलिंग को जल अर्पित करने के लिए पहुंच गए हैं. इतना ही नहीं इस खास मौके पर देश के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है. इसी बीच हमारे पास उज्जैन महाकाल, झारखंड के देवघर आदि सभी मंदिरों से भस्म आरती के वीडियो सामने आए हैं.

मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन माह के चौथे सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई.

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई.

उत्तराखंड के हरिद्वार में पवित्र सावन माह के चौथे सोमवार को श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आए.

उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आए.

झारखंड के देवघर में सावन माह के चौथे सोमवार को पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी.

झारखंड के देवघर में पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में सावन के चौथे सोमवार को पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े.

दिल्ली के श्री गौरी शंकर मंदिर में सावन के चौथे सोमवार को पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े.