आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड से चमका इस एक्टर का करियर, 954 से IMDb की टॉप 10 लिस्ट में हुआ शामिल

आईएमडीबी इंडिया के पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज की लिस्ट में रजत बेदी ने 9वां रैंक हासिल किया है. 

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से चमका रजत बेदी का करियर
नई दिल्ली:

आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की चर्चा इन दिनों हर तरफ है. जहां नेटफ्लिक्स पर सीरीज ट्रैंड कर रही है तो वहीं इसके सीन्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे एक एक्टर का करियर ऐसा चमका कि हर कोई देखता रह गया. हम बात कर रहे हैं एक्टर रजत बेदी की, जो हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम रह चुके हैं. हालांकि आर्यन खान की इस सीरीज से उन्होंने बॉलीवुड में दमदार कमबैक किया है. हैरानी की बात यह है कि पिछले हफ्ते तक, जो एक्टर आईएमबीडी की लिस्ट में 954वें पोजीशन पर था. वह अब टॉप 10  पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. 

एक्स पर आईएमबीडी इंडियन ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा गया, आईएमबीडी के पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज, जिन्हें फैंस ने हमेशा चुना है. इसमें आगे लिखा गया, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जयराज सक्सेना का किरदार निभाकर रजत बेदी 954 से नौंवे रैंक पर पहुंच गए हैं. इतना ही नहीं आर्यन खान, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है. वह भी 87वें से छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. 

इससे पहले आर्यन खान के साथ अपनी एक फोटो रजत बेदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसमें दोनों कैमरे की तरफ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, जब भगवान आपके लिए एंजेल भेजता है वह कुछ ऐसा दिखता है. इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं रजत बेदी की तारीफ करते हुए उन्हें कमबैक की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. 

गौरतलब है कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है, जिसमें राघव जुयाल, लक्ष्य, मनोज पाहवा, मोना सिंह, गौतमी कपूर, आन्या सिंह और सहर बाम्बा अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 

The Bads Of Bollywood, Rajat Bedi, Rajat Bedi Movies, Imdb, Imdb Actor List
