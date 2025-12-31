Happy new year 2026: न्यू ईयर की रात को बनाना है खास? रजाई में दुबक कर देखें ये 6 धांसू वेब सीरीज

New Year eve 2025 Web Series : क्या आप नए साल का जश्न मनाने के लिए रेडी हैं? लेकिन इस बार आप शोर-शराबे वाली पार्टियों की बजाय घर पर सुकून से हाथ में गरमा-गरम कॉफी या चाय लेकर बिंज-वॉच (Binge-watch) करने का है, तो साल 2025 में ऐसी कई वेब सीरीज (best web series for new year ) आई हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगी, जिसमें से टॉप बेस्ट 6 के बारे में यहां बताने जा रहे हैं. तो बिना देर किए जानते हैं...
न्यू ईयर पर देखें 6 बेस्ट वेब सीरिज1. एडोलेसेंस (Adolescence)
अगर आपको स्कूल के दिन और दोस्तों के साथ वाली यादें ताजा करनी हैं, तो नेटफ्लिक्स की 'Adolescence' जरूर देखें. यह टीनएजर्ज की लाइफ, उनकी उलझनों और बड़े होने के सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है. यह सीरीज आपको अपनी पुरानी यादों में ले जाएगी.2. द स्टूडियो (The Studio)
फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्या-क्या पागलपन होता है, 'The Studio' उसे बड़े ही मजाकिया अंदाज में दिखाती है. काम का स्ट्रेस, क्रिएटिव लोगों के नखरे और ऑफिस की गॉसिप, इसमें सब कुछ है. यह आपके मूड को हल्का करने के लिए बेस्ट है.3. बैड्स ऑफ बॉलीवुड (Bads of Bollywood)
बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपे स्कैंडल्स और पावर स्ट्रगल को देखना चाहते हैं? 'Bads of Bollywood' एक ऐसी सीरीज है जो बिना किसी फिल्टर के कड़वा सच दिखाती है. यह काफी सस्पेंस और ड्रामे से भरपूर है.4. सेवरेंस सीजन 2 (Severance Season 2)
अगर आपको थ्रिलर पसंद है, तो 'Severance' का दूसरा सीजन आपकी रातों की नींद उड़ा देगा. एक ऐसी कंपनी जहां काम और पर्सनल लाइफ की यादें सर्जरी से अलग कर दी जाती हैं. यह सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में पहचान क्या है.5. द रेजिडेंस (The Residence)
व्हाइट हाउस के अंदर एक मर्डर हो जाता है और फिर शुरू होता है राजों के खुलने का सिलसिला. 'The Residence' एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं.6. नॉर्थ ऑफ नॉर्थ (North of North)
मैराथन के आखिर में अगर आप कुछ इमोशनल और शांति देने वाला देखना चाहते हैं, तो यह बेस्ट है. बर्फीले इलाकों में जिंदगी और सरवाइवल की यह कहानी सीधे दिल को छू लेती है.
