राहुल ने कहा था मैं अकेला चला जाऊंगा...गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिसवालों पर भड़की प्रियंका

उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित संभल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया. लगभग 2 घंटे तक चली रस्साकशी के बाद कांग्रेस नेताओं को वापस दिल्ली जाना पड़ा. यहां से दोनों ही नेता सीधे संसद जाएंगे. इस बीच कांग्रेस नेताओं को रोके जाने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को करना पड़ा. पुलिस के द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला.

कांग्रेस सांसद राहुल गांंधी ने कहा कि "राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है उन्हें इस तरह से रोका नहीं जा सकता. उनका संवैधानिक अधिकार है उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए. उन्होंने ये भी कहा कि वह यूपी पुलिस के साथ अकेले चले जाएंगे लेकिन यह भी करने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है..."

#WATCH | At the Ghazipur border, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says "Whatever happened in Sambhal is wrong. Rahul Gandhi is the leader of the opposition, he has constitutional rights and he cannot be stopped like this. He has the constitutional right to be allowed to go and…