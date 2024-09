खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की बैठक के लिए रियाद पहुंचे एस जयशंकर, जानें क्यों भारत के लिए है महत्वपूर्ण

विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रथम भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे हैं. सऊदी अरब के प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री अब्दुल मजीद अल स्मारी ने रियाद में जयशंकर का स्वागत किया. बता दें, जयशंकर 8-9 सितंबर को सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर हैं.

रियाद पंहुचने पर एक्स पर पोस्ट करते हुए एस जयशंकर ने लिखा, "मैं प्रथम भारत-खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रियाद, सऊदी अरब पहुंच गया हूं. गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री अब्दुल मजीद अल स्मारी को धन्यवाद." विदेश मंत्रालय (एमईए) की प्रेस रिलीज के अनुसार, रियाद की अपनी यात्रा के दौरान, वह जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.

Arrived in Riyadh, Saudi Arabia to take part in the First India - Gulf Cooperation Council Foreign Ministers' Meeting.



Thank Abdulmajeed Al Smari, Deputy Minister for Protocol Affairs for the warm reception. pic.twitter.com/cZBtBIYBdW