RSS की तीन-दिवसीय समन्वय बैठक 5 सितंबर से जोधपुर में, मोहन भागवत सहित सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उसके 32 सहयोगी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी अगले महीने राजस्थान के जोधपुर जिले में तीन-दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक के लिए एकत्रित होंगे, जिसमें संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों सहित कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. तीन-दिवसीय बैठक पांच सितंबर से शुरू होगी. इस बैठक के लिए जोधपुर में तैयारियां शुरू कर दी गई है.

सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उठाए गए ‘‘प्रमुख मुद्दों'' और अवैध घुसपैठ से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर एक उच्च-स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन स्थापित करने की उनकी घोषणा पर भी चर्चा हो सकती है.

आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार और मीडिया विभाग प्रमुख सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा, ‘‘इस साल अखिल भारतीय समन्वय बैठक विक्रम संवत 2082, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा यानी पांच, छह और सात सितंबर 2025 को राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जाएगी.''

उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, सभी छह संयुक्त महासचिव और अन्य प्रमुख पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे.

आंबेकर ने कहा, ‘‘राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित आरएसएस से प्रेरित 32 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन सचिव और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे.''

उन्होंने कहा कि तीन-दिवसीय बैठक में आरएसएस शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना सहित कई समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी.