हिंसक प्रदर्शनों से हालात नहीं बदलते, सिर्फ उथल-पुथल... विजयादशमी पर मोहन भागवत के संबोधन की 5 बड़ी बातें

Mohan Bhagwat Speech: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में गुरुवार को विजयादशमी उत्सव पर अपना संबोधन दिया. संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के बीच भागवत ने देश और दुनिया की बड़ी समस्याओं पर अपनी बातें रखीं. उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों में हाल ही में हुए आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंसक प्रदर्शनों से हालात नहीं बदलते, सिर्फ कुछ वक्त उथल-पुथल होती है. लोकतांत्रिक मार्गों से ही बदलाव आता है. राष्ट्रपिता को याद करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, उन्होंने संप्रदायवाद के खिलाफ समाज की रक्षा की. स्वतंत्रता की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का योगदान अविस्मरणीय है. स्वतंत्रता के बाद का जीवन कैसे चले ये भी हमने उनसे सीखा है. हमारे उस वक्त के दार्शनिक नेता का योगदान कमाल का है. देश के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, उनकी आज जयंती है.

पड़ोसी देश अपने ही हैं...

भागवत ने कहा, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिर नेपाल में उथल-पुथल दिख रही है. कभी-कभी शासन प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होता है और जनता की मांगों को ध्यान में नहीं रखकर काम नहीं करती है. असंतोष रहता है, लेकिन इसे इस प्रकार से व्यक्त करना, किसी के लाभ की बात नहीं है. हिंसा और विनाश को डॉ. अंबेडकर ने अराजकता कहा है. प्रजातांत्रिक मार्गों से ही परिवर्तन आता है. हिंसा से एक उथल-पुथल होती है, लेकिन हालात नहीं बदलते. इतिहास गवाह है कि तथाकथित क्रांति ने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया. फ्रांस के राजा के खिलाफ क्रांति हुई लेकिन फिर नेपोलियन तानाशाह आ गया. जिन देशों में साम्यवादी क्रांति हुई. वो आज सब पूंजीवादी पद्धति पर चल रहे हैं. अराजकता की स्थिति में देश के बाहरी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिल जाता है. ये हमारे पड़ोसी अपने देश हैं. इनसे हमारी आत्मीयता का संबंध है.

परिवार और समाज को बढ़ाना जरूरी

संघ प्रमुख ने कहा, विज्ञान और तकनीक में बदलाव की गति इतनी ज्यादा है कि मनुष्य इसमें तालमेल नहीं बिठा पाता. प्रकृति के प्रकोप और युद्ध की विभीषिका तो हम झेल ही रहे हैं. लेकिन हम परिवारों और समाज में भी समस्याएं बढ़ती देख रहे हैं. भागवत ने कहा कि व्यक्ति और व्यक्तित्व निर्माण से समाज में सुधार और समाज से राष्ट्र और विश्व निर्माण को आगे बढ़ाना है. दुनिया में परिवार और समाज की व्यवस्था भंग हो चुकी है. सिर्फ भारत में बाकी है, इसे संजोकर रखना है. समाज का परिवर्तन ही व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है.

स्वदेशी का उपयोग करना कोई मजबूरी नहीं हमारा अधिकार है... दशहरा पर RSS चीफ भागवत

धर्म पूछकर पहलगाम में हत्या हुई

भागवत ने कहा, पहलगाम में सीमा पार के आतंकियों ने हमला किया. 26 भारतीयों का उनका धर्म पूछकर हत्या की गई. उसके कारण देश में दुख की लहर पैदा हुई. पूरी तैयारी करके सेना और सरकार ने पुरजोर जवाब दिया. सेना का शौर्य और समाज की एकता का उदाहरण स्थापित हुआ. ये आतंकी घटना हमें सिखा गई कि हम सबके लिए दोस्ताना व्यवहार रखेंगे लेकिन फिर भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत बनना होगा, इस वाकये से पता चला कि हमारे दोस्त कौन कौन हैं. नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई हुई है. विचारधारा का खोखलापन होने के कारण समाज में भी उनसे मोहभंग हो गया है.

ट्रंप टैरिफ पर बोले

भागवत ने कहा, अमेरिका ने जो नीति टैरिफ की अपनाई है, वो अपने हित की सोचकर बनाई होगी, लेकिन उसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ी है. कोई भी राष्ट्र अलगाव में जी नहीं सकता. लेकिन ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए. ये कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, इसके लिए हमें स्वदेशी और स्वावलंबन को आगे बढ़ाना होगा. आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्वदेशी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक संबंध मजबूत रखने होंगे, लेकिन उसमें हमारी मजबूरी नहीं होगी.

हिंदू समाज को एकजुट रहना होगा

आरएसएस प्रमुख ने कहा, हिन्दू समाज को एकजुट रहना होगा. हिंदू समुदाय को जिम्मेदार और जवाबदेह बनना होगा. हमें हिन्दू राष्ट्र बनाना होगा. हिन्दू समाज ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है. भारत प्राचीन हिंदू राष्ट्र है. मजबूत हिंदू सुरक्षा की गारंटी है. जो दूसरे धर्म ने नहीं दिया, वो हिंदू ने दिया है.