विज्ञापन
विशेष लिंक

दुनिया हमें इकोनॉमी नहीं अध्यात्म के कारण विश्वगुरु मानती है : RSS प्रमुख मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि, 'इकोनॉमी भी जरूरी है पर भारत आध्यात्मिक ज्ञान के मौर्चे पर ही विश्व गुरु बन सकता है. जब हम अपने सभी त्यौहार खुशियों के साथ मनाएंगे, अपनी संस्कृति का अच्छे से पालन करेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
दुनिया हमें इकोनॉमी नहीं अध्यात्म के कारण विश्वगुरु मानती है : RSS प्रमुख मोहन भागवत
  • संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विश्व भारत को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जानता है आर्थिक विकास के लिए नहीं
  • भागवत ने भारत को महान बताया क्योंकि देश दूसरे देशों की मदद करता है और खुशियां सभी के साथ बांटता है
  • भागवत ने भगवान शिव के त्याग और अच्छाई को अपनाने की प्रेरणा दी और सही समय पर सही कदम उठाने पर जोर दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ये विश्व भारत को बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जानता है. ये बात मोहन भागवत ने नागपुर के शिव मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान कही. भागवत ने कहा कि भारत दूसरे देशों की मदद करता है, इसलिए हमारा देश महान है. सभी के साथ भारत खुशियां बांटता है. साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान पर भारत को सभी देश विश्वगुरु मानते हैं.

'विश्व में मौजूद हैं कई अमीर देश'

मोहन भागवत आगे कहते हैं कि, '3 लाख करोड़ की इकोनॉमी भारत जल्द ही बन जाएगा, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है. दूसरे देश जैसे चीन, अमेरिका इसे हांसिल कर चुके हैं. इस विश्व में अमेरिका, चीन के साथ कई देश अमीर हैं. पर भारत जैसा आध्यात्मिक ज्ञान किसी देश के पास नहीं है.'

'अपनी संस्कृति का करें पालन'

मोहन भागवत ने कहा कि, 'इकोनॉमी भी जरूरी है पर भारत आध्यात्मिक ज्ञान के मौर्चे पर ही विश्व गुरु बन सकता है. जब हम अपने सभी त्यौहार खुशियों के साथ मनाएंगे, अपनी संस्कृति का अच्छे से पालन करेंगे, तब जाकर आध्यात्मिक ज्ञान में इजाफा हो सकता है. हम भी भगवान शिव के जैसे गले में सांप को धारण कर सकेंगे.'

'भगवान शिव के जैसे बने त्यागी'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख आगे कहते हैं कि हमें अपनी अच्छाईयां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए. भगवान शिव के जैसे हमें त्याग करना चाहिए. बुराई को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए. साथ ही दुनिया में चल रही उठापटक पर भागवत बोले कि दुनिया इस समय बदलाव के समय से गुजर रही है. ऐसे में व्यक्ति को सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohan Bhagwat, RSS Chief Mohan Bhagwat, Rss Chief, Rss, RSS Chief Mohan Bhagwat NEWS
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com