महाराष्ट्र में सड़क हादसा: डिवाइडर से टकराई अल्टो कार, गाड़ी में जिंदा जल गया ड्राइवर

महाराष्ट्र के लातूर में अहमदपुर-अंबाजोगाई रोड पर एक अल्टो कार डिवाइडर से टकराकर आग की लपटों में घिर गई. हादसे में चालक जिंदा जल गया.

  • महाराष्ट्र के लातूर जिले में अहमदपुर-अंबाजोगाई रोड पर एक मारुति सुजुकी अल्टो कार डिवाइडर से टकरा गयी
  • टक्कर इतनी तेज थी कि कार तुरंत आग पकड़ गई और चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला
  • चालक कार में ही जिंदा जल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गयी
लातूर:

महाराष्ट्र के लातूर जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. अहमदपुर तहसील के अहमदपुर-अंबाजोगाई रोड पर काजल हिप्परगा गांव के पास एक मारुति सुजुकी अल्टो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ने तुरंत आग पकड़ ली. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. 

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ने तुरंत आग पकड़ ली. दुर्भाग्यवश, कार चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह गाड़ी के भीतर ही जिंदा जल गया.

देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई और चालक जिंदा जल गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, यह कार अहमदपुर तहसील के कोलवाड़ी की बताई जा रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है. 

Latur Road Accident, Ahmedpur-Ambajogai Road
