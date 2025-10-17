विज्ञापन
विशेष लिंक

AI,RCB, ट्रंप टैरिफ से लेकर ब्रिटेन-भारत रिश्ते तक... NDTV वर्ल्ड समिट में ऋषि सुनक ने क्या कुछ कहा, पढ़ें

वर्ल्ड समिट में ऋषि सुनक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है. कोविड के कारण हेल्थ क्राइसेस आया. यहां सप्लाई चेन की अहम भूमिका का पता चला.

Read Time: 5 mins
Share
AI,RCB, ट्रंप टैरिफ से लेकर ब्रिटेन-भारत रिश्ते तक... NDTV वर्ल्ड समिट में ऋषि सुनक ने क्या कुछ कहा, पढ़ें
ऋषि सुनक ने NDTV वर्ल्ड समिट में तमाम मुद्दों पर रखी अपनी बात
  • ऋषि सुनक ने NDTV वर्ल्ड समिट में भारत और यूके के मजबूत कारोबारी रिश्तों पर चर्चा की
  • ऋषि सुनक भारत के रूस के साथ डिफेंस संबंधों और यूके की भारत के साथ और अहम भूमिका की उम्मीद जताई है
  • सुनक ने ट्रंप टैरिफ को लेकर कहा कि दुनिया अब काफी आगे बढ़ चुकी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

NDTV वर्ल्ड समिट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी शिरकत की. इस खास मौके पर उन्होंने NDTV से क्रिकेट से लेकर राजनीति और भारत-ब्रिटेन के बीच के आपसी रिश्ते पर खुलकर अपनी बात रखी. ऋषि सुनक ने कहा कि यूके और भारत बड़े कारोबारी डील कर रहे हैं. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते पहले से भी काफी मजबूत हैं. उन्होंने कहा कि डिफेंस में भारत के रूस के साथ अच्छे रिश्ते हैं. दो देशों के बीच के आपसी रिश्ते बहुत अहम होते हैं, अजीत डोभाल ने तकनीक और सिक्यॉरिटी के बारे में चर्चा की थी. दोनों देशों के बीच के रिश्ते का ही परिणा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और आईआईएस बेंगलुरु ज्वाइंट पीएचडी ऑफर करते हैं.डिफेंस सेक्टर में भारत का रूस के साथ अच्छे रिश्ते हैं.मैं उम्मीद करता हूं कि यूके भी इसमें भारत के साथ बड़ी भूमिका निभाएगा. 

ट्रंप के टैरिफ पर भी की बात

वर्ल्ड समिट में ऋषि सुनक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है. कोविड के कारण हेल्थ क्राइसेस आया. यहां सप्लाई चेन की अहम भूमिका का पता चला. चीन भी काफी अहम बन चुका है. कारोबारी रिश्ते के साथ देशों को सुरक्षा के बारे में भी सोचना होता है. सेंसेटिव सेक्टर में सभी देश सतर्क होकर बदलाव कर रहे हैं.

भारत से अपने रिश्ते पर भी बोले सुनक

भारत से अपने लगाव को लेकर ऋषि सुनक ने कहा कि मैं यूके के संसद में ही खुश हूं. भारत और ब्रिटेन के बीच करीबी रिश्ते हैं. मैं खुद इंडियन हैरिटेज से आता हूं. मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैंने अपने ऑफिस में भगवत गीता और हनुमान जी की मूर्ति लेकर गया था. मेरा परिवार पूर्वी अफ्रीका के रास्ते भारत से ब्रिटेन आया था. मैंने भगवत गीता की शपथ ली. मेरी मेज पर गणेश की मूर्ति है. मेरी पत्नी दक्षिण भारतीय हैं और मैं पंजाबी हूं, लेकिन यह फिल्म टू स्टेट्स जितनी नाटकीय नहीं है. 

राहुल द्रविड़ मेरे पसंदीदा खिलाड़ी 

ऋषि सुनक ने अपनी बातचीत के दौरान क्रिकेट पर भी खास तौर पर बात की. उन्होंने बताया कि पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ उनके फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच मैच में वो किसे सपोर्ट करेंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि इंग्लैंड की टीम जीते लेकिन सच कहूं तो टीम इंडिया भी मुझे बेहद पसंद है. सुनक ने बुमराह और जिमी एंडरसन में एंडरसन को अपना फेवरेट गेंदबाजा बताया. मैं आरसीबी टीम का भी फैन हूं. 

एआई से हमे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए

ऋषि सुनक ने इस बातचीत के दौरान AI के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया. उन्होंने कहा कि हमे हर नई तकनीक का स्वागत करना चाहिए. इसका बेहतर इस्तेमाल कर हम इससे फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब मैं सरकार में था, हर सरकार ये सोचता है कि कैसे चीजों को बदले, मैंने भी एआई पर नया कानून बनाया. मौजूदा सरकार भी उसे चला रही है. तकनीक काफी तेजी से बदल रही है. हमें ऐसे तकनीक से हर तरह से फायदा उठाना चाहिए. सरकार के रूप में आम लोगों की सुरक्षा भी अहम होनी चाहिए.न्यू एआई सिक्यॉरिटी संस्थान भी खुल रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित रहे. ताकि सरकार तुरंत बदलाव करें और सरकार बीच में तुरंत हस्तक्षेप करे. सिक्यॉरिटी रिस्क का खास ध्यान रखा जाता है, साइबर रेस और बायो टेरेरिज्म पर ख्याल रखा जाता है. 

भारत एक आर्थिक सुपर पावर है

ऋषि सुनक ने भारत को दुनिया का आर्थिक सुपर पावर बताया है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशक देखें तो चीजें काफी बदली हैं. भारत अब हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ रहा है. क्रिकेट जल्दी ही ओलंपिक खेल बनेगा.इसमें भी ब्रॉडकास्ट राइट्स से लेकर सबकुछ होगा.इससे भारत मजबूत शक्ति बनेगा.देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है.एनर्जी और तकनीक के साथ हमने एआई की बात की. भारत इस इलाके में काफी मजबूत है, एनर्जी प्लान भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है. मुझे काफी खुशी है एनर्जी के मामले में ब्रिटेन तीन पर और भारत ठीक नीचे चौथे नंबर पर है. पीएम नरेंद्र मोदी काफी मेहनत कर रहे हैं और चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं.

इंडिया शाइनिंग एक बड़ी बात है

ऋषि सुनक ने कहा कि आज इंडिया शाइनिंग एक बड़ी बात है. से में सभी देश एक-दूसरे के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं . ऐसे में बाकी देश एक दूसरे से कारोबार करने के इच्छुक होते हैं. उनसे जब पूछा गया कि वह अपने सास-ससुर में से किसने ज्यादा एडवाइस लेते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों से अलग-अलग एडवाइस लेता हूं. जब मैं राजनीति में आ रहा था तो उन्होंने काफी कुछ बताया था. नारायण मूर्ति ने मुझे कहा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए था. उनका मानना था कि मैं इसके जरिए देश में बदलाव ला सकता हूं. 

गैर कानूनी माइग्रेशन खराब बात

ऋषि सुनक नेक हा कि अगर बात गैर कानूनी माइग्रेशन की है तो मैं इसे गलत मानता हूं. हालांकि, मैं खुद पहला नो व्हाइट पीएम बना था. पर मेरा मानना है कि जब कोई लाइन से कूदकर गैर कानूनी रूप से मेरे देश में आता है तो वो खराब बात है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTVWorldSummit2025News, Rishi Sunak, Rishi Sunak On NDTV
Get App for Better Experience
Install Now