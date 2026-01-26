हेलमेट क्लोज, ब्लैक चश्मा ऑन.. यूं हवा में उड़ा राफेल, गणतंत्र दिवस पर वायुसेना की करतब का वीडियो देखें

देश में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड हुई. कर्तव्य पथ पर वायुसेना का शौर्य भी देखने को मिला. इस दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने भी उड़ान भरी और आसमान में करतब दिखाए. राफेल की गर्जना से पूरा आसमान गूंज गया. राफेल लड़ाकू विमान ने आसमान में 'वज्रांग फॉर्मेशन' में उड़ान भरी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया.

कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान वायुसेना के 29 विमानों ने फ्लाईपास्ट किया. इसी दौरान 6 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी कर्तव्य पर के ऊपर उड़ान भरी. इस दौरान राफेल ने जिस फॉर्मेशन में उड़ान भरी, उसे 'वज्रांग' कहा जाता है. इस फॉर्मेशन में एक विमान आगे होता है और बाकी के 5 पीछे होते हैं. यह एक खास तरह की फॉर्मेशन होती है जो हवाई ताकत और रणनीतिक क्षमता को दिखाता है. इसकी खासियत इसका डायनामिक, टाइट फॉर्मेशन है जो ताकत और ऑपरेशनल तैयारी को दिखाता है.

परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने सिंगल उड़ान भी भरी. 900 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से विमान ने हवा में करतब दिखाए. जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद राफेल ने कर्तव्य पथ पर कमाल के करतब दिखाए. राफेल की गगनभेदी आवाज से पूरा कर्तव्य पथ गूंज गया. पायलट ने विमान को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते हुए कई बार गोता लगाया और हवा में चक्कर लगाया.

पायलट का वीडियो भी देख लीजिए

सिंगल राफेल विमान के पायलट का उड़ान भरने से पहले का वीडियो वायुसेना ने जारी किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि पायलट राफेल के कॉकपिट में बैठकर अपना हेलमेट पहने हुए हैं. वो उड़ान से हेलमेट पर ब्लैक शीशा डाउन करते हैं और फिर विमान हवा में होता है. 900 किलोमीटर की रफ्तार विमान तुरंत हवा से बातें करने लगता है. इसके बाद पायलट ने करतब दिखाए.