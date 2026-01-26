गणतंत्र दिवस पर परेड में खड़े रहकर विदेशी अतिथियों को समझाते रहे PM मोदी, सैन्य परेड की हर झांकी की दी जानकारी

राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस पर सोमवार को आयोजित परेड में देश की सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया गया. परेड में तीनों सेनाओं की टुकड़ियों और सेना के अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया. कर्तव्य पथ पर जब तक सेनाओं की टुकड़ियां और हथियार गुजरते रहे तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े रहे. वो इस समारोह के मुख्य अतिथियों के परेड के बार में लगातार बताते रहे.

इस साल कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की थीम 'वंदे मातरम के 150 वर्ष' है. वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया. इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया. प्रधानमंत्री नरेंजद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी.

गणतंत्र दिवस परेड में परेड के बारे में विदेशी अतिथियों के बारे में बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि हैं.इन दोनों अतिथियों के साथ वहां मौजूद हजारों लोगों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता, प्रगति और इसकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन देखा.

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कोअशोक चक्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर कदम रखने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया.शुक्ला जून 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और ऐतिहासिक एक्सिओम-4 मिशन के तहत आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बने.

ये भी पढ़ें: भारतीय सेना के टैंक पर ये जंजीरें क्यों लगी हैं? समझिए इसके पीछे का विज्ञान