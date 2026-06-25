विज्ञापन
विशेष लिंक

भगवंत मान झूठ का नकाब उतारिए, इस्तीफा दीजिए.. वायरल वीडियो विवाद पर पंजाब BJP प्रमुख का हमला

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में जालसाजी और रिश्वत के गंभीर आरोप लगाते हुए CM भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
भगवंत मान झूठ का नकाब उतारिए, इस्तीफा दीजिए.. वायरल वीडियो विवाद पर पंजाब BJP प्रमुख का हमला
CM भगवंत मान पर बीजेपी का निशाना

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कथित वीडियो मामले में सफाई दी है. उन्होंने इस वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया है और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. मान की सफाई वाली प्रेस ब्रीफिंग पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि भगवंत मान झूठ का नकाब उतारिए. पंजाब सब देख रहा है. बीजेपी अध्यक्ष ने फर्जी फॉरेंसिंक रिपोर्ट और गुरुग्राम में दर्ज हुई FIR पर भी भगवंत मान से सवाल पूछा.

पंजाब BJP अध्यक्ष ने साधा निशाना

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पंजाब सब देख रहा है. भगवंत मान ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 लाख रुपये की रिश्वत, फर्जी फॉरेंसिंक रिपोर्ट, गुरुग्राम में दर्ज FIR और पंजाब पुलिस की मिलीभगत पर एक भी शब्द नहीं कहा, जिसने सच को दबाने के लिए एक झूठी रिपोर्ट का सहारा लिया.

ढिल्लों ने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस मामले में AAP के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुप क्यों हैं? क्योंकि जब आप खुद ही साजिश का हिस्सा हों, तो आपमें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं होती. पंजाब जवाब मांग रहा है. भगवंत मान, इस्तीफा दीजिए.

भगवंत मान ने फिर दी वीडियो पर सफाई

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कथित तौर पर गुरु साहिबानों की बेअदबी से जुड़े मामले में वायरल वीडियो पर सफाई दी है. भगवंत मान ने वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया और कहा कि उन्हें धार्मिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा, "राजनीतिक तौर पर वे (विपक्षी दल) मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे जमीनी स्तर पर शून्य हो चुके हैं. इस कारण वे हर रोज कोई न कोई आदेश जारी कराते हैं, ताकि मुझे धार्मिक तौर पर बदनाम किया जा सके."

उन्होंने कहा, "पंजाब के लोगों के लिए जिस तरह सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तौर पर इस सरकार ने काम किए हैं, वो पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किए. चाहे वह बेअदबी का कानून हो, चाहे वह धार्मिक ग्रंथों के वाहनों पर टैक्स माफी हो, चाहे श्री आनंदपुर साहब में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र हो या चाहे वह तीन पवित्र शहरों का दर्जा हो, इन चीजों का मुकाबला विपक्ष नहीं कर सकता है, इसी कारण सभी राजनीतिक दल मिलकर मेरे पीछे पड़े हैं."

यह भी पढ़ें; मुझे मिलकर बदनाम करने की कोशिश... कथित वीडियो विवाद पर बोले CM भगवंत मान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhagwant Mann, Bhagwant Mann Alcohol Row, Bhagwant Mann Video, Bhagwant Mann Video Controversy, Bhagwant Mann Video Forensic Report
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com