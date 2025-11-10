लाल किला बड़ा ब्लास्ट, लोगों के उड़े चीथड़े, 200 मीटर तक दिखा धमाके का असर

राजधानी दिल्ली में लाल किला के करीब हुआ धमाका कोई सामान्य घटना नहीं है. दिल्ली पुलिस के सूत्र इसे आतंकवादी घटना मानकर चल रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि धमाका इतना तगड़ा था कि इसका असर 200 मीटर दूर तक हुआ है. लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए. सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांत में ये एक बड़ी आतंकी घटना लग रही है. पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी है. धमाका इतना शक्तिशाली था कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका एक हिस्सा 200 मीटर दूर जाकर गिरा है.

धमाके में 13 की मौत

इस धमाके में अबतक 13 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. आई-20 कार में धमाका हुआ है. पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि एक कार धीरे-धीरे रेड लाइट पर आकर रुकती और अचानक उसमें धमाका होता है. जो लोग कार के आस पास खड़े थे उनके चीथड़े उड़ गए. बताया जा रहा है कि कार में ड्राइवर के अलावा भी कई लोग सवार थे. अधिकतर लोगों की इसमें मौत हो गई है.

पीएम मोदी ने घटना की जानकारी ली

सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने इस घटना की जानकारी ली है. सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि पीएम मोदी ने घटना के बारे में जानकारी ली है. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है और अपडेट लिया है. बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 24 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है.

गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का पता लगाने की कोशिश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जानने की कोशिश कर रही है. इस कार के पूरी तरह चीथड़े उड़ गए थे. इसका कार के कई हिस्से काफी दूर जाकर गिरे थे.