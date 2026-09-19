भगवंत मान के काफिले के सामने रवनीत बिट्टू का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया

- रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब पुलिस ने सीएम मान के काफिले के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया
- बिट्टू ने मुख्यमंत्री को शराब की बोतल दिखाकर विरोध जताया और अरविंद केजरीवाल को पंजाब लूटने का आरोप लगाया
- रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने काफिले पर बटाला के पास हुए अंडे और टमाटर फेंकने की घटना का भी उल्लेख किया
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया. उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के गेट के पास मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले के गुजरने के दौरान विरोध प्रदर्शन किया. बिट्टू ने मुख्यमंत्री के काफिले की ओर शराब की एक बोतल दिखाते हुए कहा कि वह यह बोतल मुख्यमंत्री को 'वापस' कर रहे हैं और उनसे कहा कि वे अपनी शराब का आनंद लें और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से पंजाब 'लूटने' दें. यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान मेले में शामिल होने के लिए PAU पहुंचे थे.
बिट्टू ने कल बटाला के पास अपनी गाड़ी पर कथित तौर पर फेंके गए अंडे और टमाटर भी वापस किए. वह भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए पठानकोट जा रहे थे, जब उनके काफिले पर कथित रूप से हमला हुआ था. बिट्टू ने आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर हमला किया गया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया. विरोध प्रदर्शन के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 'कल मेरे काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे. आज मैंने वही अंडे और टमाटर वापस किए हैं. अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा नेताओं, उनकी रैलियों और यात्राओं में विरोध प्रदर्शन करेंगे तो भाजपा कार्यकर्ता भी पंजाब सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अपना अधिकार इस्तेमाल करेंगे. हम चुप नहीं बैठेंगे.'
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu was detained by Punjab Police today after he protested near the Punjab Agricultural University (PAU) gate when Chief Minister Bhagwant Mann's cavalcade was passing through the area.— ANI (@ANI) September 19, 2026
(Source:… pic.twitter.com/OCmHrax3Du
बिट्टू ने कहा कि भाजपा पंजाब से जुड़े जनहित के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी. रवनीत बिट्टू ने कहा कि पंजाब सरकार के लिए यह स्पष्ट संदेश है- 'पुलिस कार्रवाई के जरिए राजनीतिक विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. भाजपा कार्यकर्ता हर लोकतांत्रिक विरोध का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे और पंजाब की जनता के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे.' इसके बाद पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को हिरासत में ले लिया.
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