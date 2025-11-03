विज्ञापन
एमपी गजब है: इंदौर में चूहों ने खोखला कर दिया पुल का एक हिस्सा, मामाले सामने आने पर शुरू हुई मरम्मत

शास्त्री ब्रिज में जिस जगह गड्ढा हुआ है, वह हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक के सामने है. ब्रिज में उभर आए गड्ढे का पता तब चला जब नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे.

एमपी गजब है: इंदौर में चूहों ने खोखला कर दिया पुल का एक हिस्सा, मामाले सामने आने पर शुरू हुई मरम्मत
इंदौर:

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के सबसे पुराने पुलों में शामिल शास्त्री ब्रिज में पांच फीट का गड्ढा उभर आया है.गनीमत रही कि जब यह गड्ढा उभरा तो पुल पर आवाजाही कम थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था. नगर निगम की टीम जब किसी और काम से पुल के पास पहुंची थी तब पता चला कि पुल के नीचे चूहों ने बिल बना रखे थे, जिस वजह से मिट्टी खोखली हो गई और गड्ढा हो गया था. शुरुआती जांच में पता चला है कि गड्ढा चूहों की वजह से बना है. चूहों ने ब्रिज के नीचे बिल बनाए, जिसके चलते सड़क का माल खोखला पड़ने लगा. इस घटना ने पुल के रख-रखाव की पोल खोलकर रख दी है.

कैसे पकड़ में आया पुल का गड्ढा

पुल में जिस जगह गड्ढा हुआ है, वह हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक के सामने है. ब्रिज में उभर आए गड्ढे का पता तब चला जब नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे. हादसे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तुरंत बैरिकैडिंग कर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया.  बाद में खोखले हिस्से की मरम्मत भी शुरू की गई.

नगर निगम ने सोमवार को ब्रिज का निरीक्षण किया और मजदूरों को बुलाकर मरम्मत का काम पूरा कर लिया.बता दें कि कुछ महीने पहले इसी ब्रिज के एक सिरे पर गड्ढे होने लगे थे. वहीं, अब सड़क धंसने से जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में हैं. प्राथमिक जांच में सामने आया हैं कि यहां गड्ढा चूहों की वजह से बना है. चूहों ने ब्रिज के नीचे बिल बनाए, जिसके चलते सड़क का माल खोखला पड़ने लगा.शास्त्री ब्रिज करीब 70 साल पुराना है. इस ब्रिज को चूहों ने कैसे कुतर दिया, इसको लेकर अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि कितने दिनों से पुल के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था.

MP News, Indore News
