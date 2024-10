मुंबई के NCPA ग्राउंड में रखा गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़

दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा का बुधवार रात 86 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में (Ratan Tata Passed Away) हो गया.पूरा देश उनके जाने से गमगीन है. हर कोई अपने-अपने तरीके से उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है. रतन टाटा के अंतिम दर्शन आम जनता भी कर सकेगी. उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन (Ratan Tata Last Rites) के लिए NCPA ग्राउंड (नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल) में रखा गया है. तिरंगे में लिपटे रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. दोपहर 3.30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे. आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया जाएगा.

रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. हर कोई उनके आखिरी दर्शन के लिए बेताब है.रतन टाटा के पार्थिव शरीर को कोलाबा स्थित उनके घर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. अब उनके पार्थिव शरीर को आम जन के दर्शन के लिए एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया है. आज शाम 4 बजे वर्ली में उनके अंतिम संस्कार के दौरान उद्योग और राजनीकि जगत से जुड़े तमाम दिग्गज वहां मौजूद रहेंगे.

#WATCH | Mumbai | Mortal remains of Ratan Tata, draped in the national flag, kept at NCPA lawns for the public to pay last respects



The last rites will be held at Worli crematorium after 4pm today pic.twitter.com/hRdnIrytEl