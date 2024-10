आप सब का शुक्रिया... रतन टाटा ने अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कुछ लिखा, पढ़ें

देश के जाने-माने उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया. उनके निधन के बाद अब उनका आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है. अपने अंतिम सोशल मीडिया पोस्ट में रतन टाटा ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया करते हुए कई अन्य बातें भी लिखी थी. उन्होंने लिखा था कि मेरे बारे में सोचने के लिए आप सब का शुक्रिया. रतन टाटा ने इस पोस्ट के नीचे एक पत्र भी साझा किया था.

Thank you for thinking of me 🤍 pic.twitter.com/MICi6zVH99