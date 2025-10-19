‘शौर्य की दीवार’ पर गूंजेगा पुलिस बलिदान का सम्मान, 21 अक्टूबर को राजनाथ सिंह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि

भारत के पुलिस इतिहास में 21 अक्टूबर की तारीख साहस और बलिदान की मिसाल के रूप में दर्ज है. इसी दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों के हमले में पुलिस के 10 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे. उनके इसी शौर्य और समर्पण की याद में हर साल 21 अक्टूबर को ‘पुलिस स्मृति दिवस' मनाया जाता है.

इस वर्ष, मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (National Police Memorial) पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी, सांसद और शहीदों के परिजन शामिल होंगे.

कार्यक्रम के दौरान एक संयुक्त परेड होगी, जिसमें केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल होंगे. रक्षा मंत्री शहीदों की याद में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे.

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में राष्ट्र को समर्पित किया था, आज पुलिस बल की बहादुरी का प्रतीक बन चुका है. स्मारक परिसर में स्थित 30 फीट ऊंचा ग्रेनाइट का पत्थर ‘शक्ति और सेवा' का प्रतीक है. वहीं ‘शौर्य की दीवार' पर देश के उन हजारों पुलिसकर्मियों के नाम अंकित हैं जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण दिए.

यह स्मारक केवल एक स्मृति स्थल नहीं, बल्कि देशभर के पुलिस बलों के लिए गर्व और प्रेरणा का केंद्र बन गया है. यहां मौजूद पुलिस संग्रहालय देश में कानून व्यवस्था की विकास यात्रा को दर्शाता है. सप्ताहांत पर यहां CAPF बैंड परेड और रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन भी होता है, जो जनता और पुलिस के बीच जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है. कार्यक्रम के समापन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों के परिजनों से मिलकर उन्हें सम्मानित करेंगे.

ये भी पढ़ें-: धोखा मिला...हेमंत सोरेन की पार्टी का महागठबंधन से ब्रेकअप, क्या झारखंड में भी इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा असर?