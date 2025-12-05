हरियाणा नंबर SUV में कर रहे थे 15 करोड़ के ड्रग्स सप्लाई, चीनी पिस्टल संग ऐसे धरे गए दो तस्कर

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने दो कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से करीब 15 करोड़ रुपये की हेरोइन, चीन में बनी दो पिस्तौल और 14 कारतूस बरामद किए हैं. अधिकारियों गुरुवार को बताया कि ये गिरफ्तारियां बुधवार देर रात संगरिया थाना इलाके में रोही नगराना के पास गश्त के दौरान की गईं. आरोपी हरियाणा नंबर की एक एसयूवी में सवार थे और कथित तौर पर इस खेप को पहुंचाने जा रहे थे.

तस्करों के पास से 3 किलो से ज्यादा ड्र्ग्स बरामद

हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरि शंकर ने कहा कि पंजाब के बठिंडा के रहने वाले भूपेंद्र सिंह (43) और राजस्थान के डीग के रहने वाले नासिर (23) को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने गाड़ी के अंदर एक बैग से कथित तौर पर 3.8 किलो हेरोइन, दो विदेशी पिस्तौल व 14 कारतूस आदि बरामद किए.

विदेश में बैठे हैंडलर के इशारे पर कर रहे थे काम

पुलिस अधीक्षक के अनुसार दोनों आरोपियों का कथित तौर पर आपराधिक अतीत रहा है और वे विदेश में बैठे एक हैंडलर के निर्देशों पर काम कर रहे थे. शुरुआती पूछताछ से पता चलता है कि मादक पदार्थ और हथियार पंजाब के हरिके इलाके से लाए गए थे. उनके मोबाइल फोन से अंतरराष्ट्रीय नंबरों पर लगातार बातचीत होती दिखी है.

पाकिस्तान से हेरोइन लाए जाने का शक

जांच अधिकारियों को शक है कि जब्त की गई पिस्तौल और हेरोइन पाकिस्तान से भारत में तस्करी करके लाई गई होगी. पुलिस ने कहा कि विदेशी हैंडलर की भूमिका और तस्करी की जांच की जा रही है.

