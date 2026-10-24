Rajasthan Panchayat Chunav Live Update: राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है. आज 16 जिलों में 3314 सरपंच पदों और 28 हजार 682 वार्ड पंचों के लिए मतदान शुरू हो चुका है. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जहां वोटिंग खत्म होने के बाद ही काउंटिंग होगी और सरपंच और पंच पदों का रिजल्ट भी आज ही आ जाएगा. ऐसे में नतीजे देर रात तक जारी होने की संभावना है. खास बात यह है कि पिछली बार चुनाव ईवीएम मशीनों से हुई थी, लेकिन इस बार का चुनाव बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है. जहां एक वोटर दो बार वोटिंग करेगा, पहला वोट सरपंच पद और दूसरा वोट पंच पद के लिए होगा.

राजस्थान में आज फलोदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, झालावाड़, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, राजसमंद, नागौर और बीकानेर जिलों में वोटिंग हो रही है. सुबह से ही सभी बूथों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.