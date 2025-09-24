Rajasthan News: मां दुर्गा की आंखों से बह रहे आंसू... राजस्थान के पंडाल का हैरान करने वाला नजारा

नवरात्रि के मौके पर राजस्थान के झुंझनू के नवलगढ़ में आयोजित श्री गणेशपुरा दुर्गा पूजा महोत्सव में एक अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा की आंखों से अचानक आंसू छलक पड़े. इसे देखकर पंडाल में मौजूद श्रद्धालु और आयोजन समिति के सदस्य हैरान रह गए. आयोजन समिति के एक सदस्य ने बताया किवह मंगलवार रात को करीब 12 बजे अखंड दीपक में घी डालने के बाद पंडाल में ही विश्राम कर रहे थे. सुबह जब पंडाल में सफाई के कार्य के दौरान उनकी नजर जैसे ही माता की प्रतिमा पर पड़ी तो वह हैरान रह गए.

मां दुर्गा की प्रतिमा की आंख से निकेल आंसू

उन्होंने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा की एक आंख में आंसू था. इस दृश्य को देख कार्यकर्ता घबरा गए और उन्होंने क्षमा याचना की. इसके कुछ समय बाद पूजा के लिए पंडित पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दूसरी आंख से भी आंसू की धार बह रही है. श्रद्धालु और कार्यकर्ता यह घटना देखकर भावुक हो गए. पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं ने इसे मां दुर्गा का आशीर्वाद और विशेष संदेश माना.

दुर्गा पूजा पंडाल की अद्भुद घटना

आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि दोनों आंखों से आंसू की धार माता की प्रतिमा पर साफ दिखाई दी. जिसके बाद पंडाल में मौजूद भक्तजनों ने माता के चरणों में माथा टेकते हुए उनसे आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया. यह अद्भुत घटना नवलगढ़ कस्बे में चर्चा का विषय बनी हुई है.

मां दुर्गा की आंखों से छलके आंसू

नवरात्रि चल रहे हैं. इस मौके पर जगह-जगह दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है. जगह-जगह दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं. लेकिन नवलगढ़ के दुर्गा पंडाल का नजारा कुछ अलग ही रहा. यहां माता की प्रतिमा की आंखों से आंसू छलक उठे. जिसे देखकर भक्तजन हैरान हैं.