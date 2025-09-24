विज्ञापन
विशेष लिंक

Rajasthan News: मां दुर्गा की आंखों से बह रहे आंसू... राजस्थान के पंडाल का हैरान करने वाला नजारा

आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि दोनों आंखों से आंसू की धार माता की प्रतिमा पर साफ दिखाई दी. जिसके बाद पंडाल में मौजूद भक्तजनों ने माता के चरणों में माथा टेकते हुए उनसे आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया. पढ़ें इम्तियाज अली की रिपोर्ट...

Read Time: 2 mins
Share
Rajasthan News: मां दुर्गा की आंखों से बह रहे आंसू... राजस्थान के पंडाल का हैरान करने वाला नजारा
राजस्थान के दुर्गा पूजा पंडाल में अनोखी घटना.
  • राजस्थान के दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने लगे.
  • मां की एक आंख से आंसू निकलने पर लोग घबराए और क्षमा याचना की, बाद में दूसरी आंख से भी आंसू बहने लगे.
  • यह अनोखी घटना नवलगढ़ कस्बे में चर्चा का विषय बनी हुई है . भक्त इसे माता का विशेष संदेश मान रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
झुंझनू:

नवरात्रि के मौके पर राजस्थान के झुंझनू के नवलगढ़ में आयोजित श्री गणेशपुरा दुर्गा पूजा महोत्सव में एक अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा की आंखों से अचानक आंसू छलक पड़े. इसे देखकर पंडाल में मौजूद श्रद्धालु और आयोजन समिति के सदस्य हैरान रह गए. आयोजन समिति के एक सदस्य ने बताया किवह मंगलवार रात को करीब 12 बजे अखंड दीपक में घी डालने के बाद पंडाल में ही विश्राम कर रहे थे. सुबह जब पंडाल में सफाई के कार्य के दौरान उनकी नजर जैसे ही माता की प्रतिमा पर पड़ी तो वह हैरान रह गए.

ये भी पढ़ें- Durga Saptashati Path: नवरात्रि में दुखों को दूर और देवी कृपा पाने के लिए कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ?

मां दुर्गा की प्रतिमा की आंख से निकेल आंसू

उन्होंने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा की एक आंख में आंसू था. इस दृश्य को देख कार्यकर्ता घबरा गए और उन्होंने क्षमा याचना की. इसके कुछ समय बाद पूजा के लिए पंडित पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दूसरी आंख से भी आंसू की धार बह रही है. श्रद्धालु और कार्यकर्ता यह घटना देखकर भावुक हो गए. पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं ने इसे मां दुर्गा का आशीर्वाद और विशेष संदेश माना.

Latest and Breaking News on NDTV

दुर्गा पूजा पंडाल की अद्भुद घटना

आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि दोनों आंखों से आंसू की धार माता की प्रतिमा पर साफ दिखाई दी. जिसके बाद पंडाल में मौजूद भक्तजनों ने माता के चरणों में माथा टेकते हुए उनसे आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया. यह अद्भुत घटना नवलगढ़ कस्बे में चर्चा का विषय बनी हुई है.

Latest and Breaking News on NDTV

मां दुर्गा की आंखों से छलके आंसू

नवरात्रि चल रहे हैं. इस मौके पर जगह-जगह दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है. जगह-जगह दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं. लेकिन नवलगढ़ के दुर्गा पंडाल का नजारा कुछ अलग ही रहा. यहां माता की प्रतिमा की आंखों से आंसू छलक उठे. जिसे देखकर भक्तजन हैरान हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Jhunjhunu, Durga Puja Pandal, Tears In Goddess Durga Eyes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com