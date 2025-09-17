चाय बनाकर पिलाई, झाड़ू लगाई... पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम भजनलाल का अनोखा अंदाज

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया. उन्होंने राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में सड़क किनारे एक ठेले पर खुद चाय बनाई और कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को चाय पिलाई. मुख्यमंत्री को चाय बनाते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. इतना ही नहीं, सेवा पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया.

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान बीजेपी की तरफ से सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया. सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया और स्वच्छता सेनानियों को सम्मानित किया. इस दौरान पीएम मोदी के संस्मरण सुनकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए. सीएम ने वीडियो संदेश के जरिये पीएम के साथ अपना एक किस्सा भी सुनाया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए 'सेवा पखवाड़े' की शुरुआत भी की. ये पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक चलेगा. इसका मकसद सेवा कार्यों के माध्यम से आमजन तक पहुंचना और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.

राजस्थान बीजेपी के सेवा पखवाड़े की शुरुआत जयपुर के सिटी पार्क में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के साथ हुई. मुख्यमंत्री ने झाड़ू उठाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस मौके पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं.

मुख्यमंत्री ने नागरिकों को अपने आसपास साफ-सफाई रखने और स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई. एक नई सीवरेज नीति की शुरुआत की गई, जिसका मकसद शहरों में सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाना है. सफाईकर्मियों को PPE किट बांटी गईं ताकि वो सुरक्षित रूप से काम कर सकें. इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाना प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. प्रधानमंत्री ने हमेशा स्वच्छता पर जोर दिया है और हमें उनके इस सपने को मिलकर पूरा करना है. उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का अवसर है, जिसमें हर कार्यकर्ता को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए.