राजस्थान बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित, जानें किस नेता को मिली जगह और किसकी हुई छुट्टी

राजस्थान बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी की गई है.नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्षों, प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारी समेत कुल 34 पदाधिकारियों के नाम हैं. नई कार्यकारिणी में नौ उपाध्यक्ष, चार महामंत्री और सात मंत्री शामिल किए गए हैं. संगठन स्तर पर एक प्रकोष्ठ प्रभारी और सात प्रवक्ताओं की घोषणा की गई है.नई कार्यकारिणी में पदों की संख्या घटाई भी गई है और कुछ नए नामों को शामिल किया गया है.

लंबे इंतजार के बाद बनी प्रदेश कार्यकारिणी

मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही संगठन में बदलाव और नई टीम का इंतजार था. नई कार्यकारिणी में सदराम सुरेशपाल सिंह टीटी (श्रीगंगानगर), नाहरसिंह जोधा (पाली), मुकेश दाधीच (बाड़मेर), बिहारी लाल बिस्नोई (बीकानेर), हनुमान माहौर (कोटा), हकरू महईड़ा (बांसवाड़ा), ज्योति मिर्धा (नागौर), अल्का मूंदड़ा (उदयपुर) और सरिता गेना (अजमेर) को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. पहले की कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष थे, नई कार्यकारिणी में नौ उपाध्यक्ष बनाया गया है.पुरानी कार्यकारिणी के नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच और डॉक्टर ज्योति मिर्धा को एक बार फिर उपाध्यक्ष बनाया गया है.

इसी तरह से श्रवण सिंह बगडी (सीकर), कैलाश मेघवाल (हनुमानगढ़), भूपेन्द्र सैनी (दौसा) और मिथिलेश गौतम (अजमेर) को महामंत्री नियुक्त किया गया है.

नई कार्यकारिणी में महामंत्रियों की संख्या भी कम की गई है, पुरानी कार्यकारिणी में पांच महामंत्री थे तो नई में केवल चार महामंत्री बनाए गए हैं.पुरानी कार्यकारिणी से केवल श्रवण सिंह बगड़ी को ही नई कार्यकारिणी में जगह मिली है. वहीं पुरानी कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट कर महामंत्री बनाया गया है. इसी तरह से अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को प्रमोट कर महामंत्री बनाया गया है.

नारायण मीणा (जयपुर), अजीत मांडन (जयपुर), अपूर्वा सिंह (बीकानेर), आईदान सिंह भाटी (जैसलमेर), एकता अग्रवाल (जयपुर), नारायण पुरोहित (सिरोही) और सीताराम पोसवाल (सवाई माधोपुर) को मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है.अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा को प्रमोट कर मंत्री बनाया गया है.

इन नेताओं को भी मिली जिम्मेदारी

पंकज गुप्ता (चुरू) कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष डॉ. श्याम अग्रवाल (जयपुर), प्रकोष्ठ प्रभारी विजेन्द्र पूनिया (हनुमानगढ़), कार्यालय सचिव मुकेश पारीक (जयपुर), सोशिल मीडिया प्रभारी हीरेंद्र कौशिक (जयपुर), आईटी प्रभारी अविनाश जोशी और मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ (जयपुर) को नियुक्त किया गया है.

इनके अलावा कैलाश वर्मा(जयपुर देहात), कुलदीप धनकड़ (जयपुर), रामलाल शर्मा (बीकानेर), दशरथ सिंह (जयपुर देहात), मदन प्रजापत (जयपुर), राखी राठौड़, (जयपुर) और स्टेफी चौहान (जयपुर) को प्रवक्ता बनाया गया है.

ये लोग हुए कार्यकारिणी से बाहर

इस बार विधायक बाबा बालकनाथ, सरदार अजयपाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सीआर पाटिल और मोतीलाल मीणा को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है. साथ ही विधायक जितेन्द्र गोठवाल, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाणा का नाम भी लिस्ट में नहीं है.

