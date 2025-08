राजस्थान के अजमेर मे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के पास बने अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रशासन ने इस कार्रवाई को शुरू करने से पहले करीब 300 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया था. प्रशासन की ये कार्रवाई तारागढ़ पहाड़ियों के पास हो रही है. पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई उन्हीं अवैध निर्माणों के खिलाफ हो रही है जो वन विभाग की जमीन पर बनाए गए हैं. प्रशासन ने पूरे इलाके में फिलाहल बैरिकेडिंग गई हुई है. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसबलों की तैनाती भी की गई है.

#WATCH | Rajasthan: Ajmer SP Vandita Rana says, "Forest department is conducting this demolition drive to remove encroachment. There are around 200 cabin-sized shops in Taragarh, which were built on the forest department land. Heavy security has been deployed..." https://t.co/UeCNrScyVW pic.twitter.com/IuBTE31yPk