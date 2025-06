Raja Raghuvanshi Murder Case: पिक्चर अभी बाकी है! जानिए सोनम को राजा की हत्या वाली जगह ले जाकर पुलिस ने क्या बताया

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला बीते एक पखवाड़े से सुर्खियों में है. शादी के कुछ ही दिनों बाद मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की जिस तरीके से हत्या की गई, उससे पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल देखा गया. प्रेस प्रसंग में पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाले इस मामले में मंगलवार को मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉफ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए. राजा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का आशिक राज कुशवाहा और भाड़े के तीन बदमाश विशाल, आकाश और आनंद मेघालय पुलिस की कस्टडी में है. इन सभी आरोपियों को लेकर मंगलवार को शिलांग पुलिस ने क्राइम सीन पर सीन रिक्रिएट किया. जिसके बाद इस मामले में कई और चौंकाने वाले एंगल सामने आए.

राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्राइम सीन रीक्रिएशन के बाद एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सिम ने कहा, "रीक्रिएशन बहुत सफल रहा. अब हमें बहुत स्पष्ट तस्वीर मिल गई है. एसपी विवेक सिम ने आगे बताया कि SIT ने आज कई जगहों का दौरा किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने यह कैसे किया. हमने पार्किंग लॉट से शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने दोपहिया वाहन रखे थे. हम व्यूपॉइंट पर गए और पता लगाया कि हत्या से ठीक पहले कौन कहां खड़ा था.

#WATCH | On crime scene recreation in Raja Raghuvanshi murder case, SP East Khasi Hills Vivek Syiem says, "We have ascertained that the victim was hit with the weapon...The first hit was by Vishal aka Vicky...When Raja was hit and blood came out, Sonam moved away from the spot.… pic.twitter.com/QJEr4zTvlQ