जब गेट पर कार नहीं, नाव पहुंची! देश के कई शहरों में बारिश-बाढ़ से बुरा हाल, देखिए

देश के कोने-कोने में मानसून ने तांडव मचा रखा है, और बारिश का ये कहर हर शहर को पानी-पानी कर रहा है! शनिवार, 2 अगस्त 2025 की रात दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों तक आसमान ने जमकर बरसात की, और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं. कहीं गाड़ियां तैरती दिखीं, तो कहीं लोग छाते और रेनकोट के सहारे जंग लड़ते नजर आए. कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बारिश ने धमाल भी मचाया! लोग अपने घरों, गलियों और सड़कों पर बारिश के मजे लेते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं. कोई नाव चलाता दिख रहा है, तो कोई सड़क पर मछली पकड़ने की कोशिश में है! किसी को दफ्तर जाने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ रही है तो कोई घर में गंगा मइया के पहुंचने पर पूजा कर रहा है.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने के कारण एक व्यक्ति नाव का इस्तेमाल करते हुए काम पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. जानकारी के अनुसार यह वीडियो करेला बाग इलाके का है.

#WATCH | Uttar Pradesh: A man seen using a boat for commuting to work as the streets get flooded in Prayagraj, following incessant heavy rainfall. Visuals Karela Bagh area.



He says, "...There is a flood-like situation across Allahabad (Prayagraj). The area where we are right… pic.twitter.com/jKfiEjVKtg