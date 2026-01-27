आज तो इंद्रदेव ने दिनभर रुलाया, दिल्ली NCR में कब थमेगी ये बेमौसम बारिश, जानें 1 हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में 27 जनवरी मंगलवार को झमाझम बारिश देखने को मिल रही है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने बादलों के बीच बारिश थोड़े-थोड़े अंतराल में लगातार हो रही है. सबके मन में यही सवाल है कि आखिर ये बारिश कब थमेगी. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद उत्तर भारत में ये जो बारिश हो रही है, उसका दिल्ली में पूर्वानुमान 27 जनवरी का ही है.

यूपी में कल भी बारिश होगी

दिल्ली में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक बादल छाए तो रहेंगे, लेकिन बारिश का पूर्वानुमान नहीं है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ बारिश हो रही है. जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी ऐसा देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी और पूर्वांचल में 28 जनवरी को भी ऐसे ही बारिश होने की आशंका जाहिर की है. जबकि 29 जनवरी को सर्दी तो पड़ेगी, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं हैं. नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ से लेकर हापुड़ तक पूरे वेस्ट यूपी में बारिश को लेकर 27 जनवरी को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. कहीं कहीं ओले गिरने की खबरें भी हैं.

वेस्ट यूपी में बिजली गिरने की चेतावनी

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, नोएडा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, संभल, अमरोहा, बिजनौर, बदायूं और बुंदेलखंड के क्षेत्र झांसी, जालौन और ललितपुर में भी बारिश देखी गई. लखनऊ समेत यूपी के 50 जिलों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है.

Delhi weather News

28 जनवरी को भी बारिश का अनुमान

पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सटे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उससे 27 के बाद 28 जनवरी को भी हल्की से मध्यम बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है. टेंशन की बात है कि 30 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है. इससे 1 और 2 फरवरी को फिर से मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी पड़ने की संभावना है. साथ ही बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी.

शीत लहर बढ़ेगी

मौसम विभाग के मुताबिक, लगातार बारिश से दिल्ली, यूपी, पंजाब-हरियाणा में तापमान में 3 से 5 डिग्री की कमी की संभावना अगले दो दिनों में है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ दिल्ली में 28 से 30 जनवरी तक कोहरा, शीत लहर और कोल्ड डे की स्थिति रहेगी. यानी कोहरा और ठंड बढ़ेगी. उत्तराखंड में 29 और 30 जनवरी को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भी 28 और 29 जनवरी को घना कोहरा पड़ने की चेतावनी है.

Shimla Weather

हिमाचल और कश्मीर में भारी बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर, बडगाम, रियासी, अनंतनाग, उधमपुर, पुलवामा समेत करीबन सारे जिलों में बारिश और बर्फबारी से मंगलवार को जीना मुहाल रहा. हिमाचल प्रदेश में लाहुल स्पीति, चंबा जैसे जिलों में हिमपात के बाद मनाली और शिमला में भी बरसात और बर्फबारी पड़ रही है. मनाली मे तो भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है. ट्रैफिक जाम से शिमला के भी हालत ठीक नहीं है.

